بشرى شعبان

صرح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح بأن الهيئة باشرت عملها فور تلقي بلاغ إضراب العاملين في إحدى الشركات في محطة الدوحة الغربية، مضيفا أنه تم انتقال المحققين إلى الموقع وتم إبلاغ العمال بمراجعة إدارة علاقات العمل لحل مشكلتهم.

وحول ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الإضراب العمالي الذي تم من قبل هؤلاء العاملين في محطة الدوحة الغربية وأيضا أمام السفارة الهندية بسبب تأخر رواتبهم، أكد أن الهيئة ستتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ حق العمال المالي وصرف رواتبهم وخاصة تسييل الضمان المالي للشركة لتسليم العمال أجورهم إذا لزم الأمر.