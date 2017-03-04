عبّر أمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق سعود العبيريد عن تفاؤله بإيحاد الحلول الجذرية للمشاكل الزراعية المزمنة في المناطق الزراعية اثر قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، بحيث يكون مسؤولا عن هذه الهيئة الحكومية المستقلة امام مجلسي الوزراء والأمة.

وقال ان الاخ محمد الجبري مطلع جيدا على الوضع الزراعي في الكويت، فهو من اسرة زراعية، واخوه المرحوم حمود الجبري كان اكبر مزارع منتج في العبدلي، لذا فإنه قادر على تنظيم العمل في هيئة الزراعة وخلق مناخ مناسب لانجاز الاعمال الزراعية الحيوية بالسرعة والإتقان المنشودين، مذكرا بأن هناك قضايا عديدة مشتركة بين الهيئة والبلدية والتقارب بينهما سيخلق مرونة في العمل المثمر حتما، معربا عن امله في تعاون الجميع، لاسيما لجنة الزراعة البرلمانية ونواب مجلس الأمة كلهم لإعادة سير العمل بهيئة الزراعة الى مساره الصحيح وايجاد حلول جذرية لمشاكل الزراعة القديمة الجديدة مثل مشكلة الدعم والتسويق والأراضي الزراعية.

كما اعرب أمين سر اتحاد المزارعين الأسبق سعود العبيريد عن استقرار الأوضاع في هذا الاتحاد بعد ان تسلم براك الصبيح وزملاؤه الفائزون الثمانية وكلهم منتجون زمام الامور في الاتحاد، ومباركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها المسؤولة عن اتحادات وجمعيات النفع العام في الكويت لمجلس الادارة الفائز في الانتخابات الزراعية الاخيرة وعلى رأسه الاخ الكبير براك الصبيح وفقه الله للمساهمة الفعلية في تنمية ثروتنا الزراعية وتطويرها بما يخدم البلاد والعباد حاضرا ومستقبلا.

بعد تحقيق إنجاز كفاية الكويت من الخيار والورقيات الخضراء

المطيري: الاكتفاء الذاتي من الطماطم والبطاطا.. هدفنا الجديد

نسعى لتنظيم سوق اتحاد المزارعين في الرقعي ـ الأندلس

لتقديم الأفضل للمزارع والمستهلك كل أيام السنة

استضاف عضو مجلس إدارة الاتحـاد الكــويتــي للمزارعين محمد المطيري في مزرعتـــه الحديثـــة بالوفرة تلفزيون الكويت ـ القناة الأولى، ممثلا بالزميل نجيب القحطاني وبزملائه في برنامج صباح الخير يا كويت وفي هذه الزيارة تحدث المزارع محمد المطيري، فعبر بفخر عن الإنتاج المتميز للثمريات والخضراوات الكويتية التي تنتجها المئات من مزارع الوفرة والعبدلي حقليا ومحميا وتطرحها في الأسواق المحلية يوميا، وقال مزارع الكويت فيها كل خير ومزارعنا تجود الآن بالعشرات من المحاصيل والخضراوات أبرزها الطماطم والبطاطا والفلفل والخيار والفراولة، رغم كل المعاناة في توفير العمالة الزراعية المدربة والمياه العذبة ومعاناة الحر صيفا والبرد شتاء، وغيرها من المشاكل التي لا يدركها او يعرفها جيدا سوى المشتغل مثلنا في الحقل الزراعي، ويحضر السوق ويتابعه دوما.

وقال في البرنامج التلفزيوني: إن الأمور تنتقل من حسن الى احسن في الوفرة، خصوصا بعد الاتجاه الملحوظ للعديد من مزارعيها للاعتماد على المجمعات الزراعية المبردة تبريدا محكما بالكرتون والماء العذب التي يساهم فيها بنك الكويت الصناعي من خلال محفظة التمويل الزراعي ذات الـ 100 مليون دينار التابعة لوزارة المالية في الكويت، مؤكدا ان إنتاج العديد من المحاصيل لا ينقطع معظم شهور السنة بفضل هذه المجمعات او البيوت الزراعية الحديثة المبردة، مشيرا الى المئات من الصناديق الفاخرة المعبأة بالطماطم والفلفل البارد والفراولة والخيار تمهيدا لطرحها في الأسواق المحلية وبعد بضعة اسابيع سنطرح البطاطا بكثرة مع استمرارنا لإنتاج الطماطم والفلفل والفراولة بغزارة حتى آخر شهر مايو المقبل، وللعلم فإن زراعتنا للطماطم تتم على مراحل، ففي بعض المجمعات نجمع ثمارها وفي بعض المجمعات نرفع سيقانها، كي لا يتوقف إنتاجنا من الطماطم معظم شهور الموسم إن لم يكن كلها، وقال: شيء يشرح الصدر حقا ونحن نرى البطاطا اليانعة المغطاة في الشاش والله يبارك للكويت أميرها وحكومتها وشعبها دائما، وفي هذه المناسبة أهنئ الجميع بأعيادنا الوطنية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، واعضاء مجلسي الوزراء والأمة الكرام، وكل عام وخير الكويت وافر وعميم.

إصلاح الشبرة الكبرى

وفي وقت لاحق استقبل عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد المطيري مجموعة من المزارعين قدموا للتهنئة بفوزه وزملائه في الانتخابات الزراعية الاخيرة يتقدمهم د.عبدالمحسن المدعج واللواء علي الزعبي من العبدلي ومدير محفظة التمويل الزراعي خالد الشهري ونائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله العازمي وأمين سر الاتحاد جابر العازمي والفائزون اعضاء الاتحاد فهد جابر الحيان وحسين سعد العجمي ومسلم الجويسري وسلطان الزراعة في الكويت فيصل الدماك، كما كان في مقدمة الحضور مختار الوفرة محمد التويم وقد طمأن رئيس لجنة سوق اتحاد المزارعين في الاندلس محمد المطيري ضيوفه بأن المجلس الجديد برئاسة براك الصباح عازم على إصلاح حال سوق بيع المنتج المحلي، كي لا تتحطم جهود المزارعين على عتبة هذا السوق كما كان سابقا، لكن الأمر يحتاج الى بعض الوقت، فالبناء أصعب من الهدم، وقد ترك من سبقنا تركة ثقيلة لنا وربطونا بعقود وجزاءات قاسية وصعبة لكنها غير منطقية ولا عادلة ولدينا فريق من المحامين الأكفاء للخروج من المأزق والأزمة كي يعاود سوق اتحاد المزارعين تنفسه الطبيعي الذي هو في حقيقة الأمر تنفس طبيعي للمزارعين الجادين الملتزمين بالإنتاج المثمر النافع للبلاد والعباد.. ولدينا حكمة تقول «لا يصح إلا الصحيح» في النهاية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جميع المزارعين في الكويت.

وقد أثنى د.عبدالمحسن المدعج على هذه الهمة الصادقة، مؤكدا أهمية منع تداول المنتجات الزراعية المحلية الوطنية عن طريق الوسطاء الغرباء، فمن الضروري حضور مندوبي الـ 65 جمعية استهلاكية للحراج على المنتج المحلي بأنفسهم ليشتروا من سوق الاتحاد الذي يشرف عليه مواطنون كويتيون مخلصون حتى ولو كانوا من المتقاعدين، ليشتروا بسعر تنافسي حقيقي وفق العرض والطلب وليبيعوا بعد ذلك ما يشترون بهامش ربح معقول، ففي البداية والنهاية المستهلكون اخوة لنا ومن حقهم علينا ان نبيعهم ثمرا صالحا لا غش فيه ولا تلاعب بأوزانه كما يرد من الحقل الخصيب تماما وبسعر متهاود، وهنا أهيب بالاخوة المزارعين ان يحرصوا على عرض النخب الأول من انتاجهم الزراعي في صناديق والنخب الثاني في صناديق اخرى، ولكل سعره، علما انه كلما قل العرض زاد السعر، والعكس صحيح.

وانتقد د.المدعج قانون ركن المزارع في اسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقوله انه قانون غير كامل وشروطه صعبة، لذا فهو يحتاج الى تعديل لينفع جميع المزارعين المنتجين الكبار والصغار سواء بسواء!

التبكبير أو التأخير في زراعة الثمريات مغامرة.. مفيدة أحياناً

الرشيدي: المشتل الجيد.. يعني إنتاجاً جيداً

شدد المزارع خالد فضي الرشيدي على اهمية المشتل في عملية الانتاج الزراعي المثمر، معتبرا اياه الخطوة الرئيسية الأولى والأهم نحو انتاج زراعي متميز، فالمشتل الجيد يعني انتاجا جيدا متميزا رائعا.

وقال: ان المشتل بالنسبة للمزارع المكثر في كل مزرعة عنصر مهم من عناصر الانتاج فيها، لذا تجدني اهتم اهتماما كبيرا بالمشتل من حيث اختيار البذور المهجنة وشرائها من مصادر موثوقة واختيار العمال المهرة لبذرها ورعايتها ونقلها الى الأرض المستديمة والأهم الحفاظ على نظافة المشتل وحمايته من الديدان والخنافس والآفات والقوارض «الفئران» والحفاظ على درجات الحرارة المناسبة للبذرة المشتولة.

وهنا اود ان اشكر جهود مركز مكافحة القوارض والفئران التابع لوزارة الصحة العامة العامل في مدخل الوفرة القديم، مقابل مطافئ الوفرة على جهوده في مكافحة الفئران والقضاء عليها في مزارع الوفرة.

واشاد أبو الوليد بكثرة معارض بيع المستلزمات الزراعية وتنافسها فيما بينها على تقديم الافضل والأجود للمزارعين، الأمر الذي كان له عظيم الاثر في تحسين الثمريات المنتجة محليا واولاها الطماطم الحقلية والخيار وحتى الفراولة، فالإنتاج هذا الموسم من الخضراوات والثمريات غزير وجيد وهنيئا مريئا لسكان الكويت أجمعين.

وختم بأهمية التبكير في زراعة المحاصيل الزراعية لان من ينتج مبكرا او بعد ذروة الانتاج ولو ببضعة ايام يكسب كثيرا ووعد أبوالوليد بمضاعفة المساحة المزروعة في مزارع الرشيدي بالوفرة حال ايصال المياه المعالجة بانتظام اليها «يوميا» مشيرا الى الكميات الوفيرة التي انتجتها مزارع الرشيدي في الوفرة وخصوصا من الفلفل بنوعية والطماطم والخيار والفاصوليا والخس والفراولة والبامية والباذنجان والكوسا والبطيخ والشمندر والفجل.

الزراعيون الأوائل

المزارع الكبير حمد العماني من الوفرة

لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الأوائل الذين يحملون الكثير من المعاناة، وبذلوا الجهد والوقت والمال من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل أن يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وأن ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

دعوة.. لهيئة الزراعة

دعوة لعلاج الاختناق المروري وسط شارع عبدالرحمن الصفران في منطقة العبدلي الزراعية وتحديدا امام «محمية باب دوكالة» في أيام العطلات الاسبوعية والرسمية التي تفتح فيها ابوابها للزوار من كل حدب وصوب. فمن الأهمية بمكان إيحاد موقف لسيارات زوار هذه المحمية البديعة، داخل حدود المزرعة التي أقيمت عليها وليس خارجها!

غير معقول

غير معقول ان يتم تشكيل فريق عمل لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة حول الشؤون الزراعية برئاسة مدير ادارة يعمل في هيئة الزراعة ذاتها المثار حولها بعض التجاوزت الادارية والمالية.

المفروض ان يشكل الفريق ممن لا علاقة له بهيئة الزراعة، كي تكون التقارير سليمة، على ان ترفع الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري.

وبالمناسبة، الى متى ستبقى هيئة الزراعة من دون مجلس لادارتها؟.. اكثر من سنة الآن والهيئة بلا مجلس، وبالمناسبة ايضا اين كانت بلدية الكويت والجهات المعنية الأخرى عندما تم بناء العشرات من المحلات والمعارض الكبيرة والصغيرة في مدخل القشعانية وسط منطقة العبدلي الزراعية من دون ترخيص من البلدية ومعرفة وزارات الدولة مثل الكهرباء والماء والتجارة.. ومن سيعوض مستأجريها حال ازالتها نهائيا؟

انتخابات جمعية المهندسين الزراعيين.. في كيفان

قرر مجلس ادارة جمعـيــة المهنـــدسـين الزراعيين الكويتية برئاسة علي الغيث عقد الاجتماع السنوي لأعضاء الجمعية وإجراء الانتخابات الموعودة لانتخاب مجلس إدارة جديدة للجمعية بتاريخ 29/3/2017، على أن يفتح باب الترشح لهذه الانتخابات بداية 13/2/2017 ولمدة شهر كامل.

اتحاد المزارعين يفتح باب الانتساب

دعا مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الجديد برئاسة براك الصبيح جميع حائزي القسائم الزراعية الى الانتساب في اتحادهم العريق او تحديد عضويتهم وذلك نظرا لاقتراب انتهاء السنة المالية للاتحاد الكويتي للمزارعين في 31/3/2017 على ان يحضر المزارع لقبول طلبه بطاقته المدنية الاصلية وصورة عنها وعقد املاك الدولة وتفويض من الشركاء او الورثة ـ ان وجد ـ مبينا استعداد المجلس المنتخب لخدمة كبار السن وذوي الاعاقة من حائزي القسائم بكل السبل الممكنة بما فيها الوصول الى اماكنهم الخاصة.