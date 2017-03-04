البرامج استهدفت النواحي المالية والإعلامية والقانونية والشخصية

«فن حل المشكلات» يطرح طرقاً إبداعية في مواجهة التحديات

دورات متخصصة في ميزانيات المشاريع والتحليل المالي

عرض متكامل لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية

رؤى وأفكار حديثة ومتنوعة حول التواصل مع البيئة المحيطة والخارجية

كريم طارق

اختتمت أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية موسمها التدريبي الأول بعد أن انتهى المهندسون من المشاركة في 10 برامج تدريبية متواصلة غطت 4 مجالات رئيسية، المجال الشخصي والجانب المالي والناحية الإعلامية والأمور القانونية، كما اشتمل الموسم الأول على العديد من الزيارات الميدانية للمشاريع الحيوية والتنموية في الكويت بالإضافة إلى لقاء قيادي مع د.نبيل بورسلي العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية والوزير السابق د.عادل الصبيح والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بالإضافة إلى كبير مديري التنفيذ بشركة Turner م.جيفري فابيان.

«المحاسبة لغير المحاسبين»

بدأ المهندسون شهر يناير بالبرنامج التدريبي الخامس للأكاديمية «المحاسبة لغير المحاسبين» والتي قدمها الأستاذ بدر حمود الشمري وتطرق فيها إلى الكثير من الجوانب المالية والمحاسبية التي تهم المهندسين في حياتهم المهنية وإدارتهم للمشاريع الحيوية، حيث تطرق إلى ميزانيات المشاريع والتحليل المالي لها بالإضافة إلى قائمة المركز المالي وجداول الإيرادات والمصروفات وكيفية مراقبة وقراءة التقارير المالية للمشاريع الهندسية والتجارية.

زيارة ميدانية إلى «مستشفى جابر»

اختتم الأسبوع الخامس من الأكاديمية بزيارة إلى مستشفى جابر للاطلاع على سير عمل المشروع الضخم والتعرف على مرافق المستشفى والسعة السريرية بالمستشفى، واطلع المهندسون في الأكاديمية على طرق طرح المشروع وكيفية التنسيق بين المقاولين لتنفيذ الأعمال.

كما التقى منتسبو الأكاديمية بمدير المشروع والمهندس القائم على تنفيذه ومعرفة المشاكل التي واجهتهم وكيف تم التعامل معها والتغلب عليها للوصول بهذا المستشفى إلى حيز الإنجاز، والمتوقع افتتاحه قريبا.

«دراسة الجدوى الاقتصادية»

سادس أسابيع الأكاديمية انطلق بالبرنامج التدريبي «دراسة الجدوى الاقتصادية» والتي قدمها م.منذر المعتوق وتطرق خلالها إلى مفاهيم مهمة حول المشاريع وكيفية بدايتها وسلط الضوء على كيفية عمل دراسة السوق واختيار مجال واسم المشروع وكيفية القيام برسم خطة عمل المشروع والخطة التسويقية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

كما تطرق المعتوق إلى كيفية تجهيز العروض الخاصة لتمويل المشروع من خلال جهات التمويل المحلية كالبنك الصناعي وصندوق المشاريع الصغيرة وما هي حاجاتهم من المبادر، وقد قسم المهندسين إلى 6 مجموعات، قدمت في ختام البرنامج التدريبي عرضا خاصا بخطة العمل والخطة التسويقية ودراسة الجدوى لمشاريعهم التجارية وكيفية تنفيذها.

«قانون التأمينات الاجتماعية»

انطلق الأسبوع السابع من الأكاديمية بالبرنامج التدريبي قانون التأمينات الاجتماعية والذي قام بتقديمه الأستاذ حمد العليان، وتطرق فيه إلى قانون التأمينات بشكل كامل ونظام الاشتراكات ونسب الاستقطاعات من الموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي وكيفية احتساب الراتب الأساسي والبنود الخاضعة له وكيفية احتساب الراتب التكميلي وأوجه الفرق بينهما.

كما ركز العليان على كيفية زيادة الراتب التقاعدي من خلال مدد الخدمة والسقف الأعلى للراتب الأساسي ومتوسط الراتب التكميلي، وقدم بعض النقاط المهمة للاعتقادات الخاطئة والسائدة في المجتمع حول اسقف الراتب والكثير من التفاصيل المهمة لموظفي القطاع الخاص في الدولة.

اختتم الأسبوع السابع من الأكاديمية بالورشة التدريبية «الثقافة القانونية» والتي تصدى لتقديمها المستشار ساير اللهو، حيث تطرق إلى عقد العمل وبنوده الأساسية، وما هي حقوق وواجبات الموظف في القطاع الخاص.

«فن حل المشكلات»

جاء البرنامج التدريبي «فن حل المشكلات» في الأسبوع الثامن من الموسم التدريبي الأول والذي قام بتقديمها الاستاذ صالح البارود وتطرق خلالها إلى كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه الإنسان وما الذي يقوم به عند حدوث أي مشكلة قد تطرأ على حياته من خلال تحديد المشكلات ومعرفة أطرافها وتحديد دور كل طرف فيها ومن ثم علاجها من خلال مستوى الأفكار والمعتقدات ومستوى مشاعر الإنسان.

كما ركز البارود على طرق حل المشكلات والتي تكون من خلال الإقرار بالمشكلة وتحليل اسبابها وتحديد الحلول والبدائل المقترحة واختيار البديل الأمثل من خلال القدرة على اتخاذ القرار المناسب وتطبيق هذا البديل وتقييمه وتعديله.

كما قال البارود ان القدرة على حل المشكلات من صفات الشخصية القيادية المتميزة فهو يجد أن هذه المشكلات انما هي تحديات حياتية لابد من التغلب عليها فيتهيأ نفسيا للتعامل معها دون خوف او تردد.

«كيفية التعامل مع وسائل الإعلام»

انطلق الأسبوع التاسع من الأكاديمية بالبرنامج التدريبي «كيفية التعامل مع وسائل الإعلام» والذي قدمه د.خالد القحص عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الكويت، والتي من خلالها سلط الضوء على كيفية تعامل الشخصيات القيادية مع الأنواع المختلفة من الوسائل الإعلامية حيث قام الدكتور بطرح أمثلة حول طرق التعامل مع التلفزيون والإذاعة والمؤتمرات الصحافية والتصاريح الصحافية والمكالمات الهاتفية واللقاءات عبر الأقمار الصناعية.

كما قامت إدارة الأكاديمية بتوفير استوديو حقيقي داخل قاعة التدريب وذلك لعمل لقاءات تلفزيونية مباشرة ولقاءات إذاعية ومؤتمر صحافي لكل متدرب من المتدربين المشاركين بالأكاديمية وذلك لتحويل هذه المعلومات إلى مهارات عملية يتدرب عليها المهندسون خلال البرنامج.

«المطالبات الهندسية»

واختتم الأسبوع الأخير من الأكاديمية بالبرنامج التدريبي «المطالبات الهندسية» للدكتور نبيل قرطم عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت، والذي تطرق خلالها حول أنواع العقود الهندسية وأطراف العقود وكيفية التعامل معها التعامل مع بنودها، وما هي الجهات الرئيسية في الدولة التي يتم التسجيل فيها.

كما تطرق د.قرطم للحديث عن لجنة المناقصات المركزية وكيفية طرح التصاميم والمناقصات الخاصة بالتنفيذ وأنواع الكفالات الخاصة بالعقود.

«زيارة مشروع الشدادية»

قام وفد من مهندسي ومهندسات الأكاديمية بزيارة ميدانية إلى مشروع مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، وذلك من ضمن الزيارات الميدانية للأكاديمية للاطلاع على تصميم المشروع وزيارة موقعية إلى الكليات الجامعية التي مازالت تحت التنفيذ.

مشروع «المدينة الجامعية» هو من المشاريع الضخمة والحيوية والتي ستشكل نقطة تحول كبرى في التعليم الجامعي في الكويت، والذي يقع على ما يفوق الـ 5 ملايين متر مربع والذي يعادل حجم مدينة الكويت ويضم جميع كليات الجامعة.

واطلع المهندسون في الزيارة الميدانية على مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز فيه، وقد حضروا عرضا خاصا قدمه كبير مدير المشاريع بشركة Turner وهي الشركة التي تدير عملية تنفيذ هذا المشروع، والذي تحدث عن بعض الإحصائيات والأرقام المهمة الخاصة بمشروع الشدادية.

بعد انتهاء الموسم التدريبي الأول عاد المهندسون إلى مقر عملهم للعمل على تنفيذ مشاريعهم الهندسية والتي تم الاتفاق عليها من بداية الأكاديمية للعمل على الانتهاء من تقديم الدراسات الخاصة بها قبل الانتهاء من الموسم الثاني من الأكاديمية، حيث يعمل المتدربون على تقديم 3 مشاريع مجتمعية سيتم تقديمها إلى حكومة الكويت، وذلك لحل بعض المشكلات الهندسية واقتراح بعض الحلول لها.

كما يقوم المهندسون بالعمل الميداني في مقر عملهم لاكتساب المهارات والخبرات العملية في المجال الهندسي والتي تؤهلهم لقيادة بعض المشاريع المهمة في القطاع الخاص والتي تساهم في دعم خطة التنمية.

«رحلة إلى قطر»

يغادر وفد أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية الأسبوع المقبل إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك للالتقاء مع بعض الشخصيات القيادية الهندسية هناك بالإضافة إلى زيارة بعض المشاريع الحيوية الضخمة في قطر وبعض المؤسسات القطرية الناجحة للاستفادة من تلك التجارب ونقل تلك الأفكار إلى الكويت.

خلف الكواليس

تجهيزات فريق العمل على قدم وساق للرحلة التدريبية إلى دولة قطر من خلال التنسيق والترتيب مع الجهات والمؤسسات الحكومية القطرية، وكذلك الاستعداد لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج التدريبي.

أبرز أحداث الأكاديمية يرصدها فريق عمل الأكاديمية ويستعرضها في وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام» و«سنابشات» على حسابات الأكاديمية: Handis_Academy@ هذا بالإضافة إلى موقع الأكاديمية: HandisAcademy.com

أنفال الملا: الاستثمار في العنصر الوطني بناء لمستقبل الكويت

قالت نائب الرئيس بشركة الملا الهندسية م.أنفال الملا: إننا نفخر بالمشاركة في هذه الأكاديمية، والتي أطلقت في نسختها الأولى بتوظيف 30 كويتيا من المهندسين والمهندسات في شركة الملا، وإننا اتخذنا على عاتقنا الاستثمار في العمالة الوطنية والتي تعتبر هي الركيزة الأساسية لبناء كويت المستقبل، فالاستثمار البشري هو الاستثمار الحقيقي للبلاد.

وأضافت الملا: ان أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية هي انطلاقة لمشاريع مستقبلية تخدم العمالة الوطنية من خلال توفير فرص وظيفية مميزة لهم في القطاع الخاص مع تمكينهم من ذلك من خلال التدريب والتطوير.

وتوجهت بالشكر لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعلى رأسهم الأمين العام للبرنامج السيد فوزي المجدلي على دعمهم للقطاع الخاص ومشاركتهم في أكاديمية هندس لإعداد القيادات الهندسية، هذه الأكاديمية التي تطلق ولأول مرة على مستوى الكويت والخليج. واختتمت الملا حديثها بشكر شركة طاقات للاستثمار الشبابي على احترافيتهم في العمل، وتميزهم في تصميم وإدارة مثل هذه البرامج التدريبية المتكاملة، ونتمنى استمرار مثل هذا التعاون لخدمة العمالة الوطنية من أبناء الكويت.

باقة شكر إلى كل من:

- مدربي الشهر الثاني بتألقهم وعطائهم وتفانيهم في خدمة إخوانهم المهندسين الذين ساهموا في نقل المعلومات بكفاءة وسلاسة، وهم الاستاذ بدر حمود الشمري وم.منذر المعتوق والاستاذ حمد العليان والمستشار ساير اللهو والاستاذ صالح البارود ود.خالد القحص ود.نبيل قرطم.

- الاستاذ شربل مدير الحجوزات في فندق هوليداي ان على تعاونه ومساهمته في توفير جميع الاحتياجات الخاصة وتوفير بيئة مناسبة للمتدربين والمدربين.

- السيد فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والسيد بندر الراشد الأمين العام المساعد والأستاذة إيمان الأنصاري مديرة إدارة التنمية والأستاذة إيمان الحمد مراقبة التخطيط وتقييم التدريب بإدارة التنمية وسليمان المنيع رئيس قسم المساهمات على تعاونهم ودعمهم اللامحدود لنجاح الأكاديمية.

- أماني المري وعبير البغدادي ومشعل الكندري منسقي إدارة التنمية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة على متابعة الأكاديمية وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية لتحقيق النجاح.