الورع: مشاركة البنك في الاحتفالات تأكيداً لرسالته الاجتماعية التي تشكل ركناً أساسياً من إستراتيجيته

قام البنك التجاري الكويتي برعاية تزيين عربة العيد الوطني وعيد التحرير التي قامت محافظة الفروانية بتحضيرها بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية وعرضها في شارع الخليج، وتأتي هذه الرعاية انسجاما مع رسالته الاجتماعية وحرصه على التفاعل مع المجتمع واحتفالاته، لاسيما الوطنية منها.

وقالت مساعدة المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري أماني الورع: «جاءت مشاركة التجاري في احتفالات محافظة الفروانية بالأعياد الوطنية تأكيدا لمسؤولية التجاري ورسالته الاجتماعية التي تشكل ركنا أساسيا من إستراتيجية البنك الشاملة والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوما جديدا للمسؤولية الاجتماعية». واضافت أماني الورع أن مبادرة البنك تندرج أيضا في سياق تعزيز العلاقات المتميزة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الهادفة للربح ومنها بالطبع محافظات الكويت.

واضافت أماني الورع قائلة إن أنشطة المسؤولية الاجتماعية «للتجاري» لن تقتصر فقط على المشاركة في الاحتفالات الوطنية، ولكن ستمتد لتشمل رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية والرياضية والفعاليات المختلفة التي تنظمها محافظة الفروانية وغيرها من المحافظات الأخرى حتى نهاية عام 2017 بهدف تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة في كل ما من شأنه خدمة أفراد المجتمع.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يشارك بشكل دائم في العديد من المناسبات المحلية والوطنية ويقدم كل سبل الرعاية والدعم لمؤسسات الدولة في إطار برامج المسؤولية المجتمعية المكرسة لخدمة الجهات والمؤسسات القائمة على خدمة الوطن والمواطن.