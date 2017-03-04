بحث حلول تضمن الجودة في تنفيذ مشاريع الطرق وتعزيز السلامة المرورية

استقبل الفريق محافظ الجهراء م. فهد الأمير بمكتبه في ديوان عام المحافظة امس رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين م. فيصل العجمي بحضور كل من رئيس مركز الجهراء للأمن الاجتماعي د. عبدالله العوضي ونائب رئيس المركز م. صالح الخالدي ورئيس قطاع التنمية الهندسية م. سالم العجمي وعضو التنمية الهندسية م. محمد القحص.

وتناول المحافظ أوجه التعاون المشترك بين الطرفين وسبل تطوير الاعمال.

هذا وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر هندسي قادم في محافظة الجهراء بإشراف مركز الجهراء للأمن الاجتماعي بحيث يتم اشراك مؤسسات الدولة المختلفة وجمعيات النفع العام.

ويهدف المؤتمر الى عرض حلول تضمن الجودة في تنفيذ المشاريع الانشائية بالمحافظة وعرض حلول تضمن الجودة في تنفيذ مشاريع الطرق وتعزيز السلامة المرورية بالاضافة الى جعل محافظة الجهراء رائدة في مجال تطبيقات كفاءة الطاقة وعرض الحلول الحديثة في تحسين التطبيقات البيئية لاسيما خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الكفاءات الهندسية والمساهمة في تحقيق الأمن الاجتماعي التنموي وذلك من خلال ترسيخ الثقافة الهندسية في المجتمع

ومن جانبه أعرب المحافظ الأمير عن ترحيبه لوجود هذه المبادرة الوطنية التنموية في محافظة الجهراء ودعمه لها لتعود بالفائدة على الجميع.