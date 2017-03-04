أقام محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود مأدبة غداء على شرف كل من مدير جامعة الإمام «محمد بن سعود الإسلامية» وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة د.سليمان ابا الخيل، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري د.محمد الطبطبائي والوفد المرافق لهما بديوان عام المحافظة.

ورحب الشيخ فيصل الحمود بزيارة د.أبا الخيل والوفد المرافق له ضيوفا أعزاء على الكويت، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني.

وأكد المحافظ أهمية الشريعة الإسلامية باعتبارها الضمان الحقيقي لحفظ حقوق الناس وحرياتهم وقيمهم، فضلا عن أهميتها في إيجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تواجه شبابنا، مشيرا إلى حرص الكويت واهتمامها قيادة وشعبا بالعلم والعلماء، وتحفيزهم لبذل المزيد من العطاء والنشاط في المجالين العلمي والدعوي القائم على الاعتدال والوسطية وفق الشريعة الإسلامية السمحة.