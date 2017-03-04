المساعدات تلبي حاجة النازحين الماسة إلى وسائل تدفئة في الطقس البارد

وزعت الكويت 3000 بطانية و1500 مدفأة نفطية مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة على النازحين العراقيين في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق.

وقال مندوب المنظمات الخيرية في اقليم كردستان مهدي يوسف في تصريح لـ «كونا»: «قمنا وبالتنسيق مع القنصلية العامة بتوزيع 1500 مدفأة نفطية و3000 بطانية على النازحين العراقيين من مدينة الموصل واطرافها والمقيمين في محافظة السليمانية».

وأشاد يوسف بالمساعدات المقدمة من الكويت، مؤكدا انها تلبي حاجة النازحين الماسة الى وسائل تدفئة في الطقس البارد. وقدم الشكر للكويت والقائمين على توزيع المساعدات، مطالبا بالاستمرار في تقديم يد العون في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب الناطق باسم النازحين محمد ادريس في تصريح مماثل لـ «كونا» عن الشكر والعرفان للكويت على تقديم شتى انواع المساعدات للنازحين العراقيين قائلا «هذا ليس بجديد على الكويت».

وأوضح ان المساعدات الكويتية متميزة كما ونوعا، داعيا الى تقديم المزيد من اجل تخفيف معاناتهم.

من جانب آخر، وزعت الكويت 4000 سلة غذائية في الأحياء المحررة من الجانب الايسر لمدينة الموصل بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة، وذلك ضمن حملة «الكويت بجانبكم».

وقال ممثل المنظمات الخيرية العراقية في نينوى فهد العبيدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا): ان توزيع 4000 سلة غذائية على مواطني الموصل يؤكد حرص الكويت المتواصل على ايصال المساعدات والمعونات الى اهالي الموصل ومحافظة نينوى، موضحا ان عملية التوزيع تجري في حي الانتصار بالتعاون مع وكلاء توزيع المواد الغذائية لتشمل جميع العوائل. وأشار العبيدي إلى ان السلة الغذائية تحتوي على مواد غذائية جافة ومكونات أساسية للبيت العراقي.