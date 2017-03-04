يقوم وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي بزيارة لجهاز الرقابة الأعلى بجمهورية ألبانيا خلال الفترة من 6 الى 7 الجاري لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال أنشطة التدقيق وتفعيل ما تضمنه برنامج العمل المبرم بين الجهازين ضمن اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بينهما، والتي تهدف إلى تطوير المهارات المهنية لدى العاملين بالجهازين.

ويضم وفد الديوان الى جانب الصرعاوي كلا من كبير مدققين بإدارة الرقابة على القطاع الأول للوزارات والإدارات الحكومية إبراهيم بوكبر وبعضوية كل من اختصاصي منظمات دولية في إدارة المنظمات الدولية فاطمة القطان ومدقق مشارك في الإدارة الأولى للرقابة على الشركات فاطمة العبدالجليل ومدقق مشارك في إدارة شؤون التوظف ومتابعة المال العام شيخة الزير.

وقالت عضو الوفد المشارك فاطمة العبدالجليل إن الزيارة تهدف لتفعيل اتفاقية التعاون بين ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الأعلى الألباني في العديد من المجالات الرقابية أهمها استراتيجية إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والسياسات الخاصة بالحكم الرشيد (الحوكمة) إضافة إلى المؤتمر العلمي السنوي الذي يستضيفه الجهاز الألباني.

وأشارت العبدالجليل إلى أن الاتفاقية تسلط الضوء على سياسات وإجراءات التدقيق والمراجعة وفق معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) بالإضافة إلى التعرف على الأدلة الارشادية المعمول بها في جهاز الرقابة الأعلى الألباني.

جدير بالذكر أن الجهازين الكويتي والألباني أبرما في العام 2008 اتفاقية تعاون بينهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مجال الرقابة والتدقيق وتوسيع أفق ومجالات التعاون والتنسيق بين الجهازين في المنظمات الرقابية التي يشاركان بها.