بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في ميكنة الخدمات المقدمة للمعاقين كاشفة عن انتهاء مشروع الميكنة بشكل متكامل في شهر اغسطس 2017 بحيث تكون جميع إجراءات الهيئة آليا دون حاجة ليقوم المعاق او ولي أمره بالمراجعة الدورية للهيئة لتحديث بياناته.

كما سيتم الانتهاء من ربط الهيئة بجميع الجهات المعنية مثال البطاقة المدنية والتأمينات وغيرها.

وأكدت المصادر ان هذا المشروع يسهل الكثير على المعاق وولي أمره ويعالج جميع الخلل ويضع حدا للدورة المستندية الطويلة.