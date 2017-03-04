أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن تنظيم ملتقى النحت الدولي الأول في الفترة من 5 حتى 20 الجاري بمشاركة نخبة من نحاتي الكويت والعرب والعالم.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس ورئيس اللجنة العليا للملتقى د.بدر الدويش في بيان صحافي صادر عن المجلس أن ملتقى النحت الدولي تظاهرة ثقافية تهدف للوصول الى العالمية ويأتي ضمن المشاريع الإنمائية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط على أن يقام كل عامين.

وأضاف أن الملتقى يعد فرصة لتنمية المواهب الشبابية الكويتية في مجال النحت واكتساب الخبرات من جيل الرواد الكويتيين، بالإضافة الى كونه فرصة للاحتكاك بنحاتي الوطن العربي والعالم للاستفادة من خبراتهم.

من جانبه، بين عضو اللجنة العليا للملتقى الفنان علي نعمان أن تنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للملتقى يلبي أمنية ورغبة قديمة لدى النحاتين الكويتيين بإقامة مثل هذه التظاهرة الثقافية، معبرا عن امتنانه لاستجابة المجلس الوطني لتحقيق هذه الرغبة.