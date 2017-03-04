ليلى الشافعي

أعلنت لجنة ساعد أخاك المسلم المنبثقة عن الهيئة الخيرية عن سوقها الخيري «كويت الخير» والذي يقام تحت رعاية وزيرة الشؤون هند الصبيح يوم غد.

وصرحــت رئيسة اللجنة نسيبة المطوع ان هذا السوق هو احد الفعاليات الاجتماعية التي تقدمها اللجنة داخل الكويت وبأيد كويتية، وسيكون موعد الافتتاح يوم غد الساعة 10 صباحا في فندق الشيراتون قاعة المرجان.

وقالت المطوع ان السوق الخيري يستمر لمدة 4 ايام خلال الفترة من 5 الى 8 الجاري، لافتة الى ان المعرض يحتوي على العديد من الاقسام المختلفة المعدة بأيد كويتية، وتتميز بذوق راق يحاكي فتيات وسيدات هذا المجتمع المعطاء ومن بعض هذه الاقسام الاثاث والاكسسوارات المنزلية والدراريـع المختلفــة للفتيـــات والسيدات والعبــاءات والملافع ومجوهــرات الفارس ومستلزمــات العمرة وطبق الخير والشراشف والمفارش والفضيات وملابس الاطفال والهدايا والورود ومنهج الرؤية بالاضافة الى الكثير من المنتجات المبتكرة.

وزادت ان المشاركين معنا بالسوق الخيري هم: مجوهرات وعطورات الفارس ولام Lam design وريم المرزوق Zinnia وجميلة المرزوق Peacocks paisteys ومنى العبدالرزاق Mona Co وكنوز بلقيس للعسل اليمني والمنتجات العضوية Balqees ونهلة المسلم EM-AN AL Ahmed.

اما الرعاية فهي من مجوهرات الفارس وبيت التمويل وشيراتون الكويت وبنك بوبيان وشركة زين للاتصالات وشركة الدرة الوطنية وشركة العاب الوليد واسنان تاور وشركة اليسرة للمواد الغذائية وHouse of Joy.