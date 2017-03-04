سيف: نستقبل البلاغات بالتنسيق مع «الداخلية» على خط الطوارئ 112 ونتعامل مع أكثر من 15 بلاغاً يومياً

تدشين خط لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصمّ والبكم لاستقبال استغاثاتهم

عبدالكريم: سيارات الفريق بمواصفات خاصة وتجهيزات متطورة لتتناسب مع طبيعة وقوة المهام التي تؤديها في الأماكن الطينية

المخيال: أمن وسلامة رواد البر وسلامة مركباتهم إحدى أولويات الفريق أثناء إتمامه للمهام

كريم طارق

يواصل فريق الانقاذ التطوعي الكويتي مهامه في انتشال سيارات رواد البر العالقة في الوحل والرمال مجانا، لينجح مؤسس الفريق محمد سيف وأعضاؤه من تحقيق مفهوم جديد من الخدمة المجتمعية الممزوجة بالهواية وحب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين دون الاكتراث إلى الوقت أو الخسائر المالية اللاحقة لعمليات الإنقاذ وما تسببه من تلف وأضرار في مركباتهم.

حيث أطلق مؤسس الفريق الأول من نوعه في الكويت على أعضائه لقب «صقور صباح» عرفانا منه بالدور الإنساني الذي يلعبه قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

الأنباء التقت بعدد من أعضاء الفريق والذين أكدوا لـ «الأنباء» استقبالهم لبلاغات الاستغاثة الخاصة بحوادث «غرز» المركبات على مدار الـ 24 ساعة، مشددين على أن الفريق يقدم تلك الخدمات دون مقابل بهدف مساعدة رواد البر وحمايتهم من استغلال أصحاب «الونش» الذين يطالبون أصحاب المركبات بمبالغ «خرافية» لتقديم تلك الخدمة.

في البداية أكد رئيس ومؤسس فريق الإنقاذ الكويتي والملقب بفريق «صقور صباح» محمد سيف أن تأسيس الفريق جاء لمساعدة رواد البر بإنقاذ سياراتهم العالقة في الوحل أو الرمل مجانا ودون مقابل، لافتا إلى الجهود التي يبذلها الفريق المكون من 45 عضوا في الوقت الحالي هي جهود تطوعية الغرض منها خدمة الشعب الكويتي.

وتحدث سيف عن بداية الفريق منذ أكثر من 3 سنوات بعد أن «غرزت» سيارته أثناء تنزهه برفقة إخوانه وعمه بالقرب من جون الكويت، حيث تكثر مناطق «السبخة» الطينية، مشيرا إلى فشل المحاولات التي دامت لساعات طويلة لإخراج السيارة العالقة في الطين، وأضاف قائلا: «كما أنني أعاني من إعاقة جزئية في السمع وأستخدم سماعة إلكترونية تعمل بالشحن، ومع نفاذ الشحن الخاص بها أصبحت منعزلا عن أصدقائي ولم أستطع سماعهم، ليستنجدوا بعد ذلك بقاطرة» ونش «لمحاولة سحبها من الطين، ولكن صاحب «الونش» حاول استغلالهم من خلال المطالبة بمبلغ مادي كبير لاستخراج السيارة العالقة، وهو ما دفعني إلى تأسيس الفريق لحماية رواد البر من استغلال «أصحاب الونشات» في الكويت.

تعاون وتنسيق

وأضاف: «الفريق يستقبل بلاغات رواد البر والمناطق الساحلية على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، وهو ما يضعنا أمام تحد كبير لتلبية الاستغاثات الدائمة والمتوالية على الفريق، خاصة أن عملية تسلم البلاغات أصبحت الآن تتم بالتنسيق مع عمليات وزارة الداخلية، حيث يقوم قائد السيارة العالقة بالاتصال على الرقم المخصص لاستقبال بلاغات وزارة الداخلية 112 للتعرف على المبلغ وتحديد موقع «الغراز»، لتبلغ الداخلية بعد ذلك الفريق للتحرك وانتشال المركبة»، كما أعرب عن سعادته البالغة بالتعاون والتنسيق الحالي مع وزارة الداخلية لتسلم البلاغات، مؤكدا «أن تلك الخطوة تعد بمنزلة وسام على صدر أعضاء الفريق وتهدف إلى ضمان وحماية المبلغ وأعضاء الفريق لتجنب أي مشاكل طارئة أو مساءلة قانونية قد تحدث قبل أو بعد العملية».

2000 بلاغ وخط ساخن لذوي الإعاقة

وبين سيف «أن الفريق منذ تأسيسه نجح في استقبال والتعامل مع أكثر من 2000 بلاغ لانتشال السيارات العالقة في مناطق «الصبخة» الطينية، حيث يستقبل الفريق يوميا ما يقارب من 15 بلاغا عبر وزارة الداخلية أو عبر أرقام الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحول أيضا للداخلية قبل الانطلاق لأداء المهمة»، مبينا أن «الفريق خلال الآونة الأخيرة نجح أيضا في تدشين خدمة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم عبر تخصيص خط ساخن لاستقبال استغاثاتهم من خلال مترجم بإمكانه التواصل مع قائد المركبة العالقة لتحديد موقعه وتقديم النصائح اللازمة لحين وصول الفريق».

كما أوضح «أن مهام الفريق لا تقتصر فقط على إنقاذ السيارات العالقة في البر والشواطئ فقط، إنما يقوم أيضا بمساعدة ومساندة الجهات الأمنية وفرق الإطفاء والبحث عن المفقودين وتقديم العديد من الخدمات الأخرى للشعب الكويتي، وهو ما يؤكد دور الفرق التطوعية الكويتية ومدى قدرة شبابها على المشاركة المجتمعية في كافة المجالات ودون مقابل مادي، لكون المقابل الأول والأخير هو خدمة «ديرتنا» الكويت ومن يعيشون على أرضها الطيبة سواء من المواطنين أو المقيمين دون تمييز بينهم».

«صقور صباح»

وتابع سيف قائلا: «ان لقب صقور صباح الذي تم اطلقه على أعضاء الفريق، هو أقل ما يمكن تقديمه «لقائد الإنسانية» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد باعتباره معلمنا وقائدنا في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الإنسانية والتطوعية الخيرية»، مشيرا إلى «أن الفريق يضم نخبة من الشباب الكويتي من ذوي الخبرة والدراية الكافية بعمليات انتشال المركبات وتقديم المساعدات لرواد البر، فضلا عن حصولهم على المزيد من الدورات التدريبية والتي تمت تحت إشراف الإدارة العامة للإطفاء، ودورة أخرى بالتعاون مع شركة نفط الكويت، وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في الكويت»، كما أشار في نهاية حديثه إلى مطلب الفريق بضرورة وجود عنصر نسائي للإشراف على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق وذلك لتسلم البلاغات الكثيرة وتوثيقها عبر المواقع، متمنيا أن يكون ذلك العنصر على دراية بالأمور الخاصة بالإخراج والمونتاج لتوثيق جهود الفريق وتعريف المجتمع الكويتي بتلك الجهود المبذولة.

تجهيزات متطورة

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم الفريق خليفة عبدالكريم إلى «أن أبرز ما يميز فريق الإنقاذ الكويتي هو أن قائد ومؤسس الفريق من ذوي الإعاقة، وهو ما يؤكد قدرة هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا على تحدي الإعاقة وفعل المستحيل واجتياز الصعاب من أجل الوصول إلى أهدافهم والتطوع لخدمة المجتمع»، مبينا «أن محمد سيف خالف كل التوقعات حيث لا يوجد فريق انقاذ في العالم يرأسه قائد من ذوي الإعاقة».

وتابع «أن ما يقوم به أعضاء الفريق ليس بالأمر السهل فهم يخصصون أغلب أوقاتهم للاستجابة الفورية على البلاغات وتلبية النداء والواجب التطوعي دون أي مقابل، فعلى الرغم مما يحمله هذا العمل التطوعي من مخاطر وخسائر مالية ناتجة عن تلك المعدات والسيارات الخاصة بهم، إلا أنهم لا يدخرون جهدا في التلبية السريعة لذلك العمل»، مشيرا إلى «أن بعض أعضاء الفريق قد خسروا وظائفهم تضحية لهذا العمل النبيل ودون عائد مادي ـ بل يدفعون من أموالهم الخاصة حبا للعمل والفكرة - فضلا عن المخالفات المرورية التي توضع على اعضاء الفريق من قبل «دوريات المرور» نتيجة التجهيزات والمواصفات الخاصة بسيارات الفريق»، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى مدير إدارة عمليات الداخلية على استجابته السريعة ومساندته لأعضاء الفريق فيما يتعلق بتلك المخالفات.

وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بسيارات الفريق أوضح عبدالكريم «أن سيارات الفريق تحتاج إلى مواصفات خاصة، وتجهيزات متطورة لتتناسب مع طبيعة وقوة المهام التي تؤديها في الأماكن الطينية والرملية الصعبة، إلا أن أعضاء الفريق قاموا بتطوير سياراتهم وتعديلها بإضافة مختلف المواصفات التي تتوافق مع إنجاز المهمة المكلفين بها، مثل: زيادة ارتفاع السيارة، وإضافة المزيد من الأضواء والكشافات العالية الجودة التي تسمح لهم برؤية أوضح خلال العمليات الليلية، والتي من شأنها أن تجنبهم الوقوع في الحفر والمناطق الرخوة المليئة بالوحل، إلى جانب تغير الهيئة الأمامية والخلفية للسيارة «الدعامية» بأخرى أشد صلابة لتتحمل عمليات السحب والضغط الناجم عنه، بالإضافة إلى الإطارات المعدلة والساحب الآلي أو ما يعرف بـ «الونش»، بالإضافة الى بكرة تخفيف الوزن، مؤكدا أن الفريق لا يتلقى أي دعم من قبل أي جهة وتلك التجهيزات يشرف عليها أعضاء الفريق ويتم تنفيذها من جيبهم الخاص.

مسعفو الفريق

كما أشار إلى أن الفريق يعمل على تطوير المهارات المختلفة لأعضائه وذلك عبر إقامة المزيد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات مثل دورة اللاسلكي لاستقبال الإغاثات بالتعاون مع جمعية اللاسلكي ودورة الاسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية، لافتا إلى أن الفريق يعمل على تخصيص خدمة أخرى تتمثل في تخصيص مسعفين متخصصين في عمليات الإنقاذ من أعضاء الفريق على أن يتم تدريبهم بالشكل المناسب للتوجه ومساندة الفريق في حالة البلاغات التي تحتاج إلى إسعافات أولية، كاشفا أن وزارة الداخلية اتفقت مع الفريق على توفير الاسعاف الطائر في حالة البلاغات أو الحوادث الطارئة والتي تحتاج إلى سرعة نقل المصابين إلى المستشفيات.

سيناريو وبدائل

وفيما يتعلق بعمليات انتشال السيارات، قال عضو الفريق فهد المخيال: إن «صقور صباح» فور تسلمها للبلاغات الخاصة بالمركبات يتم تحديد أعضاء الفريق المتسلم للبلاغ، حيث يتم تحديده وفقاً لتجهيزات مركبته التي لا بد أن تتلاءم مع طبيعة الرمال وأرضية المنطقة العالقة بها المركبة والتي تختلف من موقع إلى آخر، وتابع أنه «بعد وصول الفريق إلى موقع المبلغ يتم وضع خطة رئيسية أو «سيناريو» لانتشال المركبة العالقة، بالإضافة إلى وضع العديد من الخطط البديلة التي قد تصل إلى طلب الدعم والاستعانة بأكثر من مركبة واحدة من أعضاء فريق لانتشال المركبة»، مؤكدا أنه وبعد التطورات التي أجراها أعضاء الفريق على مركباتهم والخبرات التي حصلوا عليها أصبحت أصعب البلاغات وأشدها تعقيدا لا تستغرق أكثر من ساعة للانتهاء منها وهو ما يعدا إنجازا لا مثيل له.

الأمن والسلامة

وأضاف «أن الفريق يحرص دائما على اتخاذ كل اجراءات الأمن والسلامة أثناء قيامه بعملياته المختلفة والتي تتسم بالصعوبة والخطورة في أغلب الأحيان، مما يتطلب من الفريق اتباع الاستراتيجيات المتفق عليها للحفاظ على سلامة المبلغين في المقام الأول ومن ثم الأعضاء بالدرجة الثانية»، موضحا أن أعضاء الفريق أثناء أدائهم لمهامهم المختلفة يحرصون على ارتداء القفازات وخوذة الرأس بالإضافة إلى وسائل الأمن اللازمة مع اخلاء الموقع تجنبا لأي حادث أو اصطدام أثناء عملية سحب المركبة العالقة والحرص على عدم تعرضها للتلف».

إرشادات عامة ويوم توعوي لرواد البر

توجه فريق إنقاذ السيارات الكويتي «صقور صباح» بجملة من النصائح المهمة لرواد البر في حالة وقوع السيارة في إحدى المناطق الرخوة التي تسبب «غرس» المركبة، والتي تأتي في مقدمتها:

٭ احتواء السيارة المتوجهة إلى البر على الأدوات اللازمة لتلك الرحلة مثل: الشبل، و«القلص» وشاحن بطارية خاص بالمركبة، وشاحن موبايل، وجهاز خاص لنفخ الإطارات بالهواء.

٭ أخذ الحيطة والحذر أثناء السير وخاصة في الليل مع التأكد من طبيعة المنطقة التي تسير عليها المركبة.

٭ توفير الأكل والشارب اللازم قبل الانطلاق للبر مع وضع كميات زائدة احتياطيا في حالة وقوع المركبة في إحدى المناطق الرخوة.

٭ خفض وزن الإطارات عبر الإفراغ الجزئي لها في حالة غرست المركبة في إحدى تلك المناطق، على أن يقوم بذلك من لديهم خبرة في مجال السيارات.

٭ عدم التردد في ابلاغ طوارئ وزارة الداخلية على رقم 112 ليقوم الفريق بتسلم البلاغ والتحرك للتقديم المساعدة.

٭ أعلن الفريق عن أنه بصدد التحضير لإقامة دورة توعوية ويوم مفتوح لرواد البر يتم من خلاله توعية رواد البر عن كيفية التعامل مع الحالات الخفيفة من «الغرس» وكيفية تنفيذها بأمان وفق طرق علمية معتمدة.