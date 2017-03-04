جاسم التنيب

حمامة طارت من العراق الى الكويت بعد أن اشتراها مواطن بـ 2000 دينار، وباعها بعد أقل من شهر بـ 10 آلاف دينار.. فما قصة هذه الحمامة الأغلى ربما في العالم؟

أحد المواطنين الكويتيين من هواة حب الحمام واقتنائه سمع عن حمامة مزيونة التي يطلقون عليها «حمر الرافدين» وهو من عائلة الشرف في الكويت، فذهب الى العراق ورآها بنفسه وعرف مزاياها المتعددة التي بالتأكيد تفوق أي طير آخر من الفصيلة نفسها، حيث تلعب في الهواء أثناء الطيران بطريقة مبهرة وكأنها لاعب أكروبات، فافتتن بها واشتراها من صاحبها بمبلغ 2000 دينار.

وحين عاد الى الديرة، ما من مجلس جلس فيه إلا وتحدث عن تلك الحمامة متباهيا بامتلاكه لها وشرائها عن طيب خاطر بهذا المبلغ الكبير، مؤكدا أنها تستحق أكثر.

وخطفت هذه الحمامة قلب مواطن كويتي آخر اسمه ابو طلال، وجد نفسه منجذبا اليها بدرجة غير مسبوقة، فعرض على صاحبها الجديد شراءها بالمبلغ الذي يحدده ولن يراجعه في الرقم، فطلب صاحبها مبلغ 10 ألف دينار، فلم يفكر ابو طلال لحظة واحدة واشتراها منه ومشي متباهيا فخورا وكأنه عثر على كنز ثمين!