موسى أبوطفرة

حتى الآن، تسير الحكومة في الاتجاه الصحيح نحو تفكيك جبهة المعارضة التي تدفع باتجاه مساءلة سمو رئيس الوزراء، وذلك من خلال التعامل الجدي والحاسم مع القضايا محل الخلاف.

وكانت «الأنباء» أشارت الى اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك و8 نواب، رشحت منه معلومات غاية في الأهمية تشكل بارقة أمل لذوي الشأن خصوصا أصحاب قضية الجناسي المسحوبة، بالإضافة الى قضايا الخدمات العامة، ومنها أسعار الوقود والمحروقات.

مصدر نيابي أبلغ «الأنباء» ان النواب الذين التقوا سمو الشيخ جابر المبارك عرضوا ما لديهم من ملفات عالقة تحتاج الى الحسم وأبرزها قضية عودة الجناسي، حيث تلقوا وعودا بأن هناك حلا وشيكا لعودة الجناسي المسحوبة.

وأشار المصدر الى ان النواب طالبوا بأن يكون حل هذه القضية حلا واقعيا، وألا يكون حلا يخلق مشاكل جديدة بالنسبة للمسحوبة شهادات جنسياتهم، إضافة الى ان يكون قرار عودة الجناسي شاملا، ولا يقتصر على احد دون سواه.



وأضاف المصدر ان النواب اعتبروا هذه الخطوة، في حال أقدمت عليها الحكومة فإنها تمد يد التعاون مع المجلس للبدء بصفحة جديدة من العلاقة بين السلطتين.

ولفت المصدر ذاته الى ان النواب تباحثوا مع رئيس الحكومة حول قضايا زيادة اسعار البنزين والسلع وقضايا الإصلاح بشكل عام، حيث أوضح رئيس الوزراء ان هناك قضايا تتعلق بصلب عمل السلطة التنفيذية وقراراتها المنظمة التي يتم اتخاذها بناء على عدة معطيات أولها الميزانية العامة ثم أسعار النفط، مشددا على ان الحكومة تسير بشكل جدي في قضية الإصلاح ومحاربة الفساد، بالإضافة الى تنفيذ برامج التنمية.