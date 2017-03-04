جاسم التنيب

كشفت مصادر عسكرية رفيعة عن تفاصيل الحفلين الكبيرين اللذين سيكونان تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يومي 8 و15 من الشهر الجاري، والمتعلقين بتخريج ضباط من القوات المسلحة والشرطة.

وقالت المصادر إن عدد خريجي ضباط الجيش للعام 2017 يبلغ 365 ضابطا بينهم عدد من أبناء دول خليجية وعربية شقيقة.



وأضافت المصادر أن خريجي ضباط أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعام الحالي يبلغ عددهم نحو 400 ضابط منهم 150 ضابطا من خريجي الجامعات ضباط اختصاص.

وأوضحت أن خريجات الشرطة النسائية يبلغ عددهن 22 ضابطة منهن ضابطات اختصاص.



هذا، وتجري حاليا الاستعدادات على قدم وساق للاحتفالية وكذلك بروفات بفقراته.