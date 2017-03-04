فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال ان الوزارة تدرس إحالة من مضى على خدمتهم 35 عاما للتقاعد.



وقال ان من يشملهم القرار يتراوح عددهم بين 70 و80 موظفا موزعين في قطاعات الوزارة.



وأشار إلى ان الهدف من ذلك هو فتح المجال لأصحاب الخبرات الفنية الجديدة لتواكب المرحلة القادمة، وذلك لمصلحة تطوير العمل خلال الفترة القادمة خاصة ان الوزارة لديها الكثير من المشاريع.



وقال ان ديوان الخدمة المدنية سيعتمد هذه القرارات وذلك وفقا لتطبيق وزارة الأشغال لوائح الديوان.



من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة ستشهد حركة تدوير لـ 80 موظفا بالوزارة منهم 50 رئيس قسم و30 مديرا، وذلك بعد اعتماد التقييمات السنوية لهم من قبل لجنة شؤون الموظفين بالوزارة قريبا.



وقال انه جار حصر الكشوفات الخاصة بالمديرين ورؤساء الأقسام وذلك لاعتماد تدويرهم من قبل وزير الأشغال بشكل نهائي.



وكشف أنه سيتم كذلك تثبيت عدد من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الإشرافية بالوزارة بالندب لفترة طويلة.