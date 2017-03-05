بورسلي: المشاركة بالبطولة حقق العديد من الأهداف

كريم طارق

استقبل مطار الكويت الدولي مساء أمس الأول أعضاء فريق جمعية أولياء أمور المعاقين المشارك في بطولة «الشعلة الودية 5» التي نظمها مركز العون بالمملكة العربية السعودية، وقد نجح الفريق الكويتي في حصد 10 ميداليات ذهبية و11 فضية و6 برونزيات، كما حصل على المركز الثاني في لعبتي كرة القدم وكرة السلة، حيث شهدت قاعة التشريفات استقبالا حافلا وسط حضور عدد كبير من المهنئين والأهالي لمشاركة الأبطال فرحتهم.

من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة رحاب بورسلي إلى أن الجمعية شاركت بوفد يضم 21 شخصا من أبناء ذوي الإعاقة الذهنية ومرافقيهم لتمثيل الكويت في هذه الفعالية والتجربة الناجحة بكل المقاييس، معربة عن سعادتها البالغة بالانجازات التي حققها أعضاء الفريق في أول بطولة خارجية يشاركون بها لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية، لافتة إلى أن علم الكويت تصدر فعاليات البطولة باستمرار وسط منافسة متميزة من الفرق المشاركة.

وأضافت أن مشاركة أبناء الجمعية في هذه البطولة حقق العديد من الأهداف وليس حصد الألقاب فقط، لافتة إلى أن من ضمن تلك الأهداف تشجيع أبنائنا من ذوي الاعاقات الذهنية على ممارسة الرياضة ومنحهم المزيد من الثقة في أنفسهم، وتعليمهم مبادئ وأسس العمل الجماعي وما يحققه من انجازات، بالاضافة الى رفع اسم الكويت عاليا وتمثيلها في كل البطولات بصورة مشرفة، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير الى اولياء الامور لدعمهم ومساندتهم لابنائهم في تلك المشاركة، مطالبة الجهات المعنية بضرورة الالتفات لفئة ذوي الاعاقة الذهنية المهضوم حقها في تمثيل الكويت في تلك الفعاليات.

من جهتها، أعربت عضو الجمعية صديقة الأنصاري عن بالغ سعادتها بالانجاز الذي حققه الأبناء في تلك البطولة، مشيرة الى ان الفريق نجح في حصد العديد من الميداليات المتنوعة، بالإضافة الى حصول اللاعب سليمان الناصر على كأس افضل لاعب في كرتي السلة والقدم، وحصول اللاعبة نورة المعتوق على كأس أفضل لاعبة في كرة السلة.

وأشادت بالجهود المبذولة من قبل مركز العون بالمملكة العربية السعودية لانجاح تلك البطولة المميزة، وبجهود رئيسة الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين رحاب بورسلي على دورها الفعال بالتعاون مع ابنائنا لتحقيق هذا الانجاز، مناشدة الجهات المعنية بضرورة انشاء النادي الرياضي للاعاقات الذهنية حتى تتمكن الكويت من اقامة مثل تلك الفعاليات وتوفير دور اكبر لتلك الشريحة في تحقيق المزيد من الانجازات.