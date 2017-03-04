اسامة ابو السعود

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته وليد العمار برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تقيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في 12 إلى 19 من شهر إبريل المقبل وبمشاركة 120 متسابقاً من 79دولة.



وأضاف العمار في تصريح صحفي أن اللجنة القائمة على تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته وضعت أربعة فروع للمنافسة على الفوز بمقاعدها الأول كحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد والفرع الثاني حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر والفرع الثالث التلاوة والترتيل بينما الفرع الرابع جائزة أفضل مشروع تقني لخدمة القرآن الكريم.وأوضح أن هناك عدة لجان تعمل على تنظيم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته منها اللجنة العلمية وشؤون التحكيم ولجنة شؤون المتسابقين ولجنة المعرض المقام على هامش فعاليات الجائزة ولجنة الانشطة والبرامج ولجنة شؤون الضيوف.



وعدد العمار أهداف جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته والتي شملت تعريف الأمة الإسلامية والعربية بالقراءات القرآنية وإبراز دور أئمة القراءات وعلوم القرآن المحققين في هذه الفنون وترغيب حفظة كتاب الله في دراسة علم القراءات وإبراز القراء المجيدين للقراءات على مستوى دول العالم وإشاعة روح التنافس الإيجابي في حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل مزيد من الجهد والوقت في الحفظ والتلاوة ورعاية حفاظ القرآن الكريم من الجيل الصاعد وتحفيزهم وصولاً إلى زيادة عددهم وتكريمهم والعناية بهم وإبراز الوجه الحضاري لدولة الكويت كراعية للقرآن الكريم على مستوى العالم وتكريم الشخصيات البارزة المعنوية والاعتبارية التي تقوم على خدمة القرآن الكريم على مستوى العالم وترسيخ القيم الإسلامية من المنظور القرآني من خلال فعاليات الجائزة والسعي لجذب واستقطاب شباب الأمة نحو كتاب الله واستشعار علو قيمه وسمو معانيه وشرف مكانته.



وأشار العمار الى أن اللجنة القائمة على تنظيم الجائزة لم تقف عند حدود دولة الكويت في تنظيمها بل انطلقت الى العالمية حين جعلت الباب مفتوحا امام المشاركات الدولية التي باتت تتزايد في كل عام حتى بلغ عدد المشاركين هذا العام من 79 دوله سيحلون ضيوفا أعزاء للمشاركة في المنافسة على مراكز الجائزة الأولى في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته وذلك انسجاما مع حب أهل الكويت على خدمة القران الكريم وحفظته.