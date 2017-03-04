اسامة ابو السعود

أعلن مدير ادارة الاعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة الاعلامية لملتقى الشعوب الدولي الرابع أحمد القراوي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستقيم ملتقى الشعوب الدولي الرابع تحت شعار "يداً بيد لإنسانية رائدة" برعاية وحضور وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري وذلك في تمام الساعة 6:30 من مساء اليوم الاحد الموافق 5/3/2017م في فندق كراون بلازا.

وقال القراوي في تصريح صحفي أن ملتقى الشعوب الدولي الرابع سينطلق مساء اليوم وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 9/3/2017م لتقديم العديد من الندوات وورش العمل التي سيقدمها عدد من الدكاترة والمختصين. وأضاف القراوي أن ملتقى الشعوب الرابع يأتي ليعبر عن أهميته في لقاء لطلبة البعوث من مختلف الدول الصديقة وممثلي سفارتهم من أجل تحقيق التقارب والتعارف بين تلك الشعوب والتعرف على ثقافاتها وعاداتها.

واوضح القراوي أن ملتقى الشعوب الدولي الرابع يهدف إلى تعزيز رؤية الوزارة " الريادة العالمية في العمل الإسلامي" وتأصيل مفهوم الإنسانية في الدين الإسلامي، والتفاعل مع القضايا الإسلامية المعاصرة وتوجيه العواطف والمشاعر لإخواننا المسلمين وغرس روح التعاون والإخاء وتقوية الروابط بين المسلمين في كل أنحاء العالم وتوحيد كلمة المسلمين ونبذ الفرقة وإبراز دور شعوب العالم الإسلامي في الدفاع عن قضايا الإنسانية وتأهيل طالب البعوث واحتوائه إنسانياً. وأشار القراوي إلى أن محاور الملتقى تشتمل على:المحور الأول: دور مراقبة الجاليات والتعريف بالإسلام لدعم طالب البعوث.المحور الثاني: استعراض الجهود المبذولة ونتائجها المثمرة.المحور الثالث: دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في دعم العمل الخيري.المحور الرابع: تعزيز وتفعيل الشراكة البناءة بين المنظمات الإنسانية لدعم طالب البعوث داخل بلاده بعد التخرج.المحور الخامس: دور المرأة الفعال في المشاركة بالعمل الإنساني والدعوة.المحور السادس: الارتقاء بالشعوب من الأخذ إلى العطاء. ودعا القراوي الدكاترة والمختصين وطلبة الجامعة والمهتمين لحضور فعاليات الندوات والورش للاستفادة من المحاور التي سيتم مناقشتها خلال فترة الملتقى.