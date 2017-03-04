اشاد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت في المنامة الشيخ عزام الصباح اليوم السبت بنتائج فريق (دراغ -ريس) الكويتي التي حققها في بطولة البحرين ل(دراغ - ريس) وتصدره جدول البطولة.

وقال في تصريح صحفي خلال حضوره منافسات سباق (دراغ - ريس البحرين) الذي يشارك به نادي باسل السباح لسباق السيارات والدراجات عن طريق لجنة (الدراغ.ريس) برئاسة الشيخ دعيج الفهد الصباح ان الشباب الكويتي تميز بالاحترافية والتألق خلال هذه المشاركة.

وأكد ان رياضة سباقات المحركات المتعددة التي تجمع الشباب الخليجي تهدف الى التواصل بين شباب دول المجلس وسط اجواء تنافسية مضيفا ان القيادة السياسية حريصة على دعم جميع انواع الرياضات ومنها رياضة المحركات من اجل توجيه الطاقات الشبابية في الاتجاه السليم