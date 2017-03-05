دارين العلي

كشف الحساب الختامي عن السنة المالية 2015/2016 لميزانية وزارة الكهرباء والماء عن اجمالي قيمة الايرادات التي حققتها الوزارة نظير غرامات خلال عام كامل والتي بلغت 5.444 ملايين دينار، وتتمثل هذه المبالغ في غرامات حصلتها الوزارة نتيجة اتلاف مرافقها من مقاولين ينفذون اعمالا لوزرات وجهات حكومية اخرى، بالإضافة الى جزاءات على موظفي الوزارة نتيجة الغياب والتأخير في الحضور تم خصمها من رواتب الموظفين والتي بلغت 240 الف دينار ضمن اجمالي قيمة الغرامات المشار اليها بزيادة 140 الف دينار مقارنة بقيمة التحصيل من بند الجزاءات على الموظفين خلال العام المالي 2014/2015 والذي بلغت فيه قيمة الجزاءات 100 الف دينار.

وأوضح التقرير ان هناك زيادة في اجمالي قيمة الغرامات خلال العام المالي 2015/2016 بقيمة اجمالية 3.753 ملايين دينار مقارنة بإجمالي قيمة الايرادات المحصلة عن بند الغرامات في العام المالي 2014/2015 مبلغ اجمالي قدره 1.691 مليون دينار.

من جانب آخر، يفتتح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق صباح اليوم الاحد مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الثانية).