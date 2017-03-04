أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية الإستهلاكية أنه يعتزم توظيف 3000 مواطن في الجمعيات على أن يتم تعيين الوافدين في الوظائف الشاغرة التي لم يتقدم لها أحد من المواطنين بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.



وقال نائب رئيس الاتحاد فهيد الحتيتة في بيان صحافي اليوم السبت إنه تم أخيرا عقد اجتماع ضم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبرنامج إعادة الهيكلة الى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية.



وأضاف الحتيتة أن الاتحاد بانتظار موافقة برنامج إعادة الهيكلة على الكادر الذي تم وضعه مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة كيفية تأهيل المواطنين للعمل بالجمعيات التعاونية.



وبين أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك امان وظيفي للمواطن في الجمعيات مع زيادة للرواتب واستمرارية عقود العمل وأن تكون الأولوية للمواطن لافتا إلى عقد اجتماع في ديوان الخدمة المدنية قريبا بخصوص عمل دورات للكويتيين لتأهيلهم للعمل بالجمعيات التعاونية.



وأفاد الحتيتة بأنه تم الاتفاق مع (التطبيقي) على عمل برنامج تدريبي متكامل للعمل التعاوني مشيرا إلى أنه تم تجهيز كشف بجميع الوظائف الاشرافية والادارية والمالية لدى الجمعيات من قبل الاتحاد والتنسيق مع (اعادة الهيكلة) للاعلان عن هذه الوظائف.



وأكد أن كل ما سيتم عمله يتماشى مع سياسة الإحلال والتكويت التي انتهجتها الحكومة في توظيف المواطنين في الجمعيات والوزارات.