وزير الأوقاف حريص على استقلالية «هيئة القرآن» لتحقيق أهدافها السامية

خاطبنا مجلس الخدمة المدنية لتوفير ١٠٠ مراجع للمصحف بمبلغ يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ دينار

غرامة لا تزيد على 5000 دينار وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة شهور في حال بيع مصاحف غير مرخصة من الهيئة

الهيئة ما زالت وليدة التأسيس ولم يمض على انطلاقها بعد الانتهاء من هيكلها التنظيمي سوى ثلاث سنوات فقط

أجرى الحوار: أسامة ابو السعود

أكد المدير العام بالوكالة للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وليد الستلان أن الأسباب التي عطلت مسيرة الهيئة منذ انطلاقها قبل 3 سنوات قد انتهت، موضحا انها حققت احد أهدافها وهو طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة وهو اول إنجاز يحسب لها، مشددا على ان الهيئة مازالت وليدة التأسيس وتمكنت بفضل الله من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح مسيرتها وتحقيق أهدافها حسب القانون.

وشدد الستلان في لقاء خاص مع «الأنباء» على ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حريص على استمرار الهيئة مستقلة لما لها من أهداف سامية، لافتا الى ان الهيئة لديها مشروعان عبارة عن اتفاقيتين مع وزارة الأشغال العامة لدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ مبني الهيئة، واتفاقية لدراسة وتصميم مبنى المطبعة حيث تم الانتهاء منهما وترسيتهما على مكاتب استشارية بعد أن تم رصد الميزانية لهما وتوقيع العقود من وزارة الأشغال مع المكاتب الاستشارية الفائزة وسيكونان من المشاريع المهمة في الكويت.

وأوضح ان المشروع الثاني من المشاريع التي تخص تحقيق أهداف الهيئة والتي تم رصدها من خلال الاستفادة من مؤتمر التطوير والإبداع الذي أقامته الهيئة وما طرح من مشاريع من علماء ومشايخ وورش عمل، مشيرا الى ان قانون انشاء الهيئة اقر غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة شهور في حال بيع مصاحف غير مرخصة من الهيئة، كاشفا عن تجهيز مشروع الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام وذلك لمتابعة المكتبات التي تقوم بطباعة المصحف الشريف من غير ترخيص، وفيما يلي التفاصيل:

مرت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما بظروف وخلافات في بداية عملها، حدثنا عن الحلول التي اتخذت لقيام الهيئة بدورها؟ وما المشاريع المتأخرة وآلية اختيار تلك المشاريع؟٭ أولا وقبل الإجابة على السؤال أود أن اذكر أن الهيئة ما زالت وليدة التأسيس لم يمض على انطلاقها بعد الانتهاء من هيكلها التنظيمي سوى 3 سنوات بخلاف الظروف التي مرت بها فور إنشائها ومن خلال مراحلها الأولي، حيث أدى ذلك إلى تأخر الإنجاز في كثير من المشاريع، إلا أن تفويض الجهاز التنفيذي ومنح الصلاحيات حسب القانون كان له عظيم الأثر في قيام الجهاز التنفيذي بدوره على أكمل وجه ومن ثم محاسبته في حاله عدم القيام بمهامه، حيث قام بإصلاحات سريعة شعر بها جميع مسؤولي وموظفي الهيئة.

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال عن المشاريع المتأخرة أود أن أوضح أن الهيئة كباقي المؤسسات مرتبطة بدورة مستندية من جهات حكومية أخرى وأي مشروع ايضا مرتبط بميزانيات تعتمد من وزارة المالية وهناك نوعان من المشاريع، مشاريع أساسية مرتبطة بالبنية التحتية للهيئة ومشاريع ترتبط بتحقيق اهداف الهيئة، وبالنسبة للمشاريع الأساسية التي تهم الهيئة الآن لدينا مشروعان وهما عبارة عن اتفاقيتين مع وزارة الأشغال العامة، اتفاقيه دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ مبنى الهيئة واتفاقية دراسة وتصميم مبنى المطبعة، وهذان المشروعان تم الانتهاء منهما وترسيتهما على مكاتب استشارية بعد أن تم رصد الميزانية لهما حيث وقّعت وزارة الأشغال العامة العقود مع المكاتب الاستشارية الفائزة وستكون بإذن الله من المشاريع المهمة في الكويت، اما المشاريع التي تخص تحقيق أهداف الهيئة والتي تم رصدها من خلال الاستفادة من مؤتمر التطوير والإبداع الذي أقامته الهيئة وما طرح من مشاريع من علماء ومشايخ وورش عمل صاحبت المؤتمر تم تجميع هذه المشاريع المتميزة من المختصين والعلماء والتي منها مشروع ترجمة معاني القرآن الكريم ومشروع المكتبة المركزية والمخطوطات ومشروع المجلة العلمية المحكمة ومشروع مجمع علماء القرآن الكريم ومشروع مجمع علماء الحديث ومشروع مركز رعاية القراء ومشروع تشجيع البحث العلمي ومشروع الموسوعات البحثية ومشروع ابداع العلمي والتقني وجاءت هذه المشاريع للاستفادة من المشايخ والعلماء وأيضا التواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية المتخصصة والعلماء البارزين في مجال القرآن الكريم والسنّة النبوية وجميع هذه المشاريع بإذن الله سيتم توفير الميزانيات اللازمة لترى النور قريبا وفق جدول زمني.

أهداف الهيئة

هل حققت الهيئة أهدافها التي رسمها لها القانون من وجهة نظرك؟

٭ لله الفضل والمنة استطاعت الهيئة تحقيق احد أهدافها الأساسية والتي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تهدف إلى طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة وايضا تسجيل التلاوات القرآن الكريم وتفسيره إلى مختلف اللغات وترجمة معاني القرآن الكريم وترجمة السنه النبوية وخدمة كتاب الله عز وجل والسنة المطهرة فتمت طباعة مصحف الكويت والانتهاء منه وتوزيعه على مختلف الجهات الحكومية كأول إنجاز للهيئة يطبع في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وقد لاقى هذا المصحف الإشادة من مختلف الشرائح سواء من المختصين او المسؤولين وأيضا الهيئة حريصة على خدمة السنة النبوية حيث قامت بطباعة الاجازة القرآنية كما يريدها العلماء وطرق توظيف علوم القرآن الكريم في دراسة التفسير كما تمت طباعة التفسير حسب ترتيب النزول كما اهتمت الهيئة بمشاريع القرآنية والتي منها مشروع إتقان للدورات المتخصصة للقرآن الكريم وعلومها تستفيد منه كوكبة من حفاظ القرآن الكريم ويتضمن مشروع عدد من الدورات الاسناد العالي والتجويد والرسم والخط والأداء والقراءات.

كما قامت الهيئة بتنظيم دورة الإسناد العالي وتم تخريج 12 قارئا حصلوا على شهادة الإسناد العالي، ونظمت دورة التجويد والوقف والابتداء واجتازها 60 رجلا و50 امرأة وأيضا الدورات العلمية «شرح كتاب الإمارة»، وهي دورة علمية متخصصة تعنى بشرح كتاب الامارة من صحيح الامام مسلم وأيضا من الدورات النسائية «عظمة القرآن الكريم ومدارسته»، وهو عبارة عن ملتقى نسائي يعنى بتثقيف المرأة المسلمة بطريقة تدبر كلام رب العالمين وكيفية مدارسته وأيضا مشروع «رتل أينما كنت» وهو عبارة عن مقرآت إلكترونية عالمية نهدف من خلالها إلى تصحيح تلاوة القرآن الكريم على أيدي مشايخ متخصصين ومن المشاريع المهمة أيضا مشروع «مصحفك» ويعنى بتجديد المصاحف التالفة واستبدالها.

توزيع المصاحف

ما آلية توزيع المصاحف على المساجد بمختلف مناطق الكويت ومحافظاتها؟

٭ الهيئة من خلال عملها لديها كثير من الشراكات الحكومية والمجتمعية ووزارة الأوقاف بالنسبة لنا الشقيق الأكبر ولا ننسى وقوفهم معنا في بداية تأسيس الهيئة وإلى الآن نستفيد من خبراتهم الوظيفية وخاصة ان أغلب موظفي الهيئة كانوا يعملون بوزارة الأوقاف وانا احدهم وكنت أتقلد منصب مدير ادارة مساجد محافظة حولي فلا شك لدينا تنسيق كامل مع وكيل الوزارة م.فريد عمادي وايضا وكيل المساجد د.وليد الشعيب، وسيتم قريبا بإذن الله توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وقطاع المساجد متضمنة آلية توزيع المصاحف وتبادل المعرفة بين الطرفين في مجال نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وإعداد البرامج التدريبية لتنمية قدرات المستفيدين من الجهتين وتنفيذ حاجة القطاع من المصاحف خلال الفترة القادمة وتوفيرها للمساجد في المناطق الجديدة.

توجد مصاحف كثيرة بالمكتبات غير مرخصة من الهيئة ويتم توزيعها بالمساجد، ما الآلية للحد من ذلك؟

٭ المادة العاشرة من قانون إنشاء الهيئة واضحة وتحظر على أي جهة رسمية او أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف داخل او خارج الكويت إلا بتصريح من الهيئة ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ولتنفيذ هذه المادة من القانون قامت الهيئة باتخاذ إجراءات نحو تفعيل وتجهيز مشروع الضبطية القضائية لموظفي الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام، وذلك لمتابعة المكتبات التي تقوم بطباعة المصحف الشريف من غير ترخيص وتوزيعه فور الانتهاء من هذا المشروع، وسيتم بإذن الله التعامل بكل حزم مع الشركات التي تقوم بطباعة المصحف من غير ترخيص وتوزيعه بالمساجد.

الهيئة و«الأوقاف»

أين وصل قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟

٭ اعتقد أن موضوع دمج الجهات الحكومية والهيئات ليس مقتصرا على هيئة القرآن، وحسب معلوماتي هناك 8 جهات تتم دراستها وتم اتخاذ قرار الدمج في بعض الجهات تنفيذا لسياسة الدولة لتقليص المصروفات ودمج الجهات، وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 1541 بالموافقة على دمج الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ونقل اختصاصاتها إلى وزارة الأوقاف وأيضا تكليف وزارة الأوقاف بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الدمج وذلك لأن الهيئة صدرت بقانون وإجراءات دمجها تقتضي أن يتم بذات الآلية وهو اصدار قانون الدمج عن طريق مجلس الأمة الا أن الوزير الجبري من خلال توجيهاته وما نراه وفق رؤيته انه حريص على ان تكون هيئه القرآن والسنّة مستقلة لما لها من خصوصية في خدمة كتاب الله عز وجل وسنّة نبيه ولأن لهذا القانون أهدافا سامية متى تحققت ستكون الكويت منارة علمية ومتميزة لخدمة كتاب الله وسنّة نبيه.

شراكات متعددة

ماذا عن الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة؟ وهل هي على نطاق محلي او خارجي؟

٭ الهيئة حرصت على الشراكة المحلية مع الجهات ذات الصلة والاستفادة من خبرات من سبقنا للوصول إلى نتائج مميزة في عملنا، وفعلا تم الاجتماع مع المسؤولين في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة بقطاع المساجد لطرح مذكرة تفاهم يتم فيها تبادل التعاون والمعرفة في شتى المجالات التي تصب في مصلحة الجهتين، وقريبا بإذن الله سيتم توقيع هذه المذكرة بعد الانتهاء من دراستها واعتمادها، ولم نقف عند هذا الحد بل ايضا تم الاجتماع مع الإخوة في بيت الزكاة كمؤسسة رائدة في الكويت ولديها من الخبرات الفنية والإدارية المتطورة فحرصنا أن يكون للهيئة نصيب من الاستفادة من الخبرات والدورات التدريبية لموظفي الهيئة والتي ستتترجم بمذكرة تفاهم بيننا وبين بيت الزكاة في القريب العاجل، فالهيئة حريصة على الشراكات المحلية التي تصب في مصلحة العمل وايضا انتقلنا إلى مرحلة الشراكات الخارجية مع الجهات التي لها دور في طباعة المصحف الشريف والاهتمام بالسنّة النبوية الشريفة وفعلا تم تقديم اتفاقية عمل وتعاون مع مجمع الملك فهد برئاسة الأمين العام د.محمد العوفي والذي أبدى تعاونه مع الهيئة وترحيبه بجميع ما تحتاجه من كسب للخبرات والتعاون في شتي المجالات التي تحتاجها الهيئة في بداية تأسيسها، ولم نقف عند هذا الحد بل امتد إلى الإخوة في دبي بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وتم تقديم اتفاقية عمل وتعاون وتم التفاهم على جميع بنود الاتفاقية وقريبا سيتم توقيعها وايضا تمت الاستفادة من مطبعة الشيخ محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف ودورهم الكبير في التعاون مع الهيئة في مجال طباعة مصحف دولة الكويت والذي اثمر اول إنجازات الهيئة وتحقيقها احد اهم أهدافها وهو طباعة المصحف الشريف بالروايات المشهورة.

الأزهر الشريف

كانت لكم زيارات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ولقاء المسؤولين هناك، الى اين وصل التعاون في هذا الشأن؟

٭ انطلقت الهيئة بخطى ثابتة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع الأزهر الشريف كمؤسسة رائدة على مستوى العالم والاستفادة من دعمها للهيئة، فتم الاجتماع مع شيخ الأزهر وطرح اتفاقية التعاون مع مجمع البحوث والدراسات الإسلامية التابع للأزهر والاستفادة من المجمع لمراجعة المصحف والتعاون في المجالات الإسلامية الأخرى.



شركاء النجاح

لماذا لم يتم الاستفادة من ملتقى «شركاء النجاح ومؤتمر التطوير والإبداع» والذي اقامته الهيئة منذ فترة وكان مميزا في أطروحاته؟



٭ بدأت الهيئة التخطيط الاستراتيجي من خلال ملتقى شركاء النجاح حيث الالتقاء بجميع شرائح المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين لنعرض عليهم قانون انشاء الهيئة وأهدافها وبحيث نستفيد منها بصياغة الخطة الاستراتيجية للهيئة وفعلا هذا ما قمنا به مع شركاء الداخل وبعد ذلك انطلقت الهيئة إلى شركاء الخارج من علماء ومشايخ ومؤسسات وتم وضع خطه متكاملة للاستفادة من مقترحات وتوجيهات الشخصــيات والعلــــــماء والمؤسسات اصحاب الخبرة سواء على المستوى الاداري او العلمي او الفني وكل هذه المشاريع يتم بلورتها لترى النور حسب الميزانيات المعتمدة من قبل وزارة المالية.



يشتكي البعض من بطء مراجعة المصاحف لدى الهيئة وخاصة التي يتم تحويلها من وزارة الإعلام، فماذا فعلتم للإسراع في مراجعة المصاحف؟



٭ أود أن أوضح أن هيئة القرآن ووفق قانون إنشائها رقم 10 لسنة 2011 وخاصة المادة الخامسة من القانون، ولكي تحقق أهدافها لا بد لها من طباعة القرآن الكريم ووفق الروايات المشهورة وغيرها من الأهداف التي رسمها القانون، وأيضا المادة العاشرة من القانون حذرت الجهات والمطابع بعدم طباعة أي مصحف إلا بعد أخذ تصريح من هيئة القرآن.



ولكي تقوم الهيئة بأداء دورها لا بد للجهات الحكومية وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية أن تقوم بمساعدتها لتحقيق أهدافها، وقد تمت مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لتوفير 100 مراجع للمصحف الشريف بمبلغ يتراوح بين 200 و 300 دينار ويصرف لهم من بند أعمال أخرى حتى تستطيع الهيئة التعجيل بالإفراج عن المصاحف التي تتم مراجعتها، حيث ان الطاقة الاستيعابية وبناء على دراسة قدمتها الهيئة للديوان تبين نسبة وتناسب حول عدد المراجعين والأعداد التي يتم إنجازها خلال الأسبوع، فلو كان هناك 10 أعضاء لمراجعة مصاحف يتراوح إنجازهم أسبوعيا لعدد 150 مصحفا وشهريا 600 مصحف وسنويا 100 ألف مصحف تتم طباعتها غير المصاحف التي تأتينا من وزارة الإعلام لمراجعتها، وهذا العدد لا يكفي ونتمنى من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على دعم مراجعة المصاحف، خاصة ان لدينا مشروعا متكاملا مع وزارة الأوقاف لتعميم مصحف دولة الكويت وتوفير المصاحف للمناطق الجديدة ومساجدها، وأيضا استبدال جميع المصاحف غير المرخصة والقديمة.