أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والموارد بلجنة التعريف بالإسلام جودة الفارس عن إقامة ماراثون رياضي كبير يوم السبت 11 مارس تحت شعار «الكويت تستاهل» برعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور، وبدعم المحسن الكريم عدنان الجريوي، بمشاركة الكثير من محبي الرياضة من المواطنين والوافدين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتهدف اللجنة لنشر الجرعات التوعوية بأهمية الرياضة والتأكيد على مخاطر أمراض السمنة.



وأوضح الفارس ان لجنة التعريف بالإسلام تحرص على إقامة وتنفيذ الانشطة المجتمعية المميزة والتي يكون لها دور فعال في تنمية ثقافة الفرد وبالتالي تنعكس بالإيجاب على المجتمع بشكل عام فنقيم بجانب اللقاءات والمحاضرات أنشطة ترويحية ترفيهية للمهتدين الجدد والجاليات، نزور من خلالها المنتزهات والحدائق ونكسر روتين العمل ونجدد الطاقة ونوثق العلاقات بين الموظفين والمهتدين وضيوف اللجنة من شتى الجاليات، مثمنا رعاية الشيخ أحمد المنصور لهذا الماراثون.

بدوره، قال نائب مدير إدارة العلاقات العامة والموارد محمد الشمري ان اللجنة بفضل الله جل وعلا غدت نجما ساطعا في سماء العمل الدعوي الخليجي وطموحنا بلوغ العالمية في نشر رسالة الإسلام من خلال مواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في تعزيز التواصل مع الطرف الأخر، مثمنا جهود ودعم عدنان الجريوي فعطاؤه ودعمه لمشاريع الخير داخل الكويت وخارجها نموذج يحتذى.