خير: علاقاتنا مع الكويت عميقة وراسخة وإعلامياً فقط اتخذت منحى مختلفاً عن الواقع

بيان عاكوم

تحية وفاء ومحبة من الجالية اللبنانية إلى الشعب الكويتي أرسلها رئيس البعثة اللبنانية في البلاد، ماهر خير، عبر تنظيم حملة تطوعية خيرية للتبرع بالدم لصالح بنك الدم، صباح أمس، في مقر السفارة في الدعية، بمناسبة الأعياد الوطنية، وذلك تحت عنوان «الكويت في قلب لبنان».

وقال خير في تصريح للصحافيين، إن هذه الحملة هي تحية أخوة ومحبة من الجالية اللبنانية إلى الشعب الكويتي الشقيق، وتأكيد على العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، والتي وصفها خير بالعميقة والمتجذرة، مؤكدا أنها «لم تتأثر بأي شيء»، ومعتبرا «أنها إعلاميا اتخذت منحى مختلفا تماما عن الواقع حيث إن العلاقات عميقة وقوية والدليل على ذلك زيارة الكويتيين المستمرة إلى لبنان رغم الأوضاع الأمنية التي يشهدها».

وقال خير: إن الكويتيين مثابرون على زيارة لبنان للسياحة ولمتابعة أوضاع منازلهم وممتلكاتهم، كما أن المساعدات الكويتية لم تتوقف عن لبنان من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وعن تحديد موعد لزيارة الرئيس ميشال عون إلى الكويت، قال «لا علم لي عن التوقيت بالتحديد، ولكن ستكون خلال فصل الربيع».

وبالحديث عن تأثير الاجئين السوريين على الأوضاع في لبنان، لفت خير إلى أن لدى بلاده حاليا نحو مليون و600 ألف لاجئ سوري، مبينا أن «المساعدات تأتي من خلال الهيئات الدولية، إلا أننا نطالب بأن تكون المساعدات مباشرة للبنان لان اللاجئين يشاركوننا بكل شيء من كهرباء وماء وتعليم وطبابة»، معتبرا أن بلاده يرزح تحت كاهل ضغط اللاجئين السوريين وبالتالي بحاجة إلى دعم لتخطي هذا الأمر.

من جهته وصف مدير مكتب محافظ العاصمة د. ناصر بهبهاني، العلاقات مع لبنان «بالمميزة والمتينة»، لافتا إلى أن السفير ماهر خير قام بجهود كبيرة لتنظيم حملة التبرع بالدم بدعم من محافظة العاصمة وبالتنسيق مع بنك الدم الكويتي، داعيا كافة الجهات الراغبة بالتبرع بالدم الى تنظيم مثل هذه الحملات.

ومن جانبه رأى رئيس لجنة دار الفتوى اللبنانية في الكويت، السفير حسان حوحو، انه من الطبيعي أن تشارك الجالية اللبنانية بعمل يقربها من الشعب الكويتي، وبالتالي أرادت الجالية بمناسبة الاعياد الوطنية ان تقوم بعمل انساني بامتياز وان يكون هناك تلاحم للدماء اللبنانية مع جميع الموجودين على ارض الكويت. وبدوره اعتبر معتمد مشيخة عقل المسلمين الموحدين الدروز في الكويت، الشيخ نسيب قانصو، حملة التبرع بالدم التي تتزامن مع الاعياد الوطنية عربون محبة وتقدير من الجالية اللبنانية الى الشعب الكويتي، لافتا إلى أنها امتزاج جديد للدم بين الشعبين الشقيقين.

الاب ريمون عيد قال انها حملة شراكة لإعطاء دم من انسان لأخيه الانسان المحتاج وهذا عمل انساني بحت والتفاتة لإخواننا الكويتيين بمناسبة الاعياد وهي عبارة عن شراكة محبة تجمع بين الشعبين الشقيقين.