بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للتنمة الاقتصادية هند الصبيح عن افتتاح مركز رعاية للنساء والأطفال المعنفات اسريا مع حلول الصيف في احد مراكز تنمية المجتمع لحين انشاء مركز خاص بهم. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تمكين المرأة التي تنظمها جمعية سوروبتمست.

وردا على سؤال هل المرأة الكويتية حصلت على حقوقها أو ما زال ينقصها البعض؟ قالت: أنا كامرأة كويتية أرى أن المرأة حصلت على الكثير والكثير من حقوقها وما ينقصها تتحمل المرأة الجانب الأكبر منه.

وردا على وجود احصائية تفيد بوجود 20% من رجال الكويت يتعرضن للعنف من جانب زوجاتهن، أكدت الصبيح أن المجلس الأعلى للأسرة معني بحماية كل أفراد الاسرة بمن فيهم الرجل ومستقبلا سيضم المركز رعاية كل أفراد الاسرة المعنيين. وأوضحت الصبيح ان الكويت تعمل ضمن مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الإنجاز ونعمل ضمن المعايير الدولية في كل الميادين ونحاول ان نبدأ من حيث انتهى الآخرون.

وعن التشريعات التي تعيق تمكين المرأة في المجتمع، رأت الصبيح اننا حاليا نعكف على تطبيق القوانين ومعرفة الثغرات لتفاديها ونقوم بدراستها قانونا قانونا.