ترسية مناقصات مشاريع للمدن الجديدة والأعمال جارية في تقاطع الغزالي

خطة لحل مشكلة تطاير الحصى بتعديل بعض المواصفات الخاصة بالخلطة

لجنة لدراسة وتأهيل شركات المقاولات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الصيانة

15 % نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس

اتفاقية مع استشاري عالمي لتأهيل الجسور الرئيسية بما فيها جسور المشاة

فرج ناصر

أكد وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع أن هناك تعاونا بين حكومة الكويت والحكومة الكورية في مشاريع حيوية من بينها مشروع جسر الشيخ جابر ووصلة الصبية ومشروع وصلة الدوحة، ومشروع مدينة سعد العبدالله.

جاء ذلك خلال زيارته مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد أمس بمعية وزير النقل والأرض الكوري هوان كانج.

مضيفا ان تلك المشاريع من المشاريع المهمة جدا، ونتمنى أن يزداد التعاون بين البلدين ليشمل مشاريع حيوية أخرى في هذا المجال.

ولفت المطوع الى اننا نستعين بالخبرة والتكنولوجيا الكورية لنتغلب على العديد من الصعوبات في هذه المشاريع، موضحا أن مشروع جسر جابر يسير بحسب البرنامج المعد له ومع نهاية ٢٠١٨ نكون قد أنجزنا المشروع.

بدوره، قال وكيل قطاع الطرق في وزارة الاشغال العامة م. أحمد الحصان اننا تشرفنا بزيارة وزير النقل الكوري هوان كانج برفقة وزير الاشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع الى مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد والاطلاع على نسب الانجاز وسير العمل.

مضيفا اننا زرنا الجزيرة الجنوبية للمشروع، ومنطقة الشراع الحديدي في وسط المشروع، وقد وصلت نسبة انجاز المشروع الى ٧٤% حتى الآن.

وقال الحصان اننا نتطلع خلال المرحلة القادمة من عمر المشروع الى مزيد من الزيارات من قبل الشركات العالمية التي تنفذ العديد من مشاريع البنية التحتية في الكويت.

مبينا انه من المتوقع ان يتم إنجاز هذا المشروع الحيوي مع نهاية العام ٢٠١٨ بحسب البرنامج الزمني المعد له.

وردا على سؤال حول اغلاق جسر الغزالي، قال الحصان: نزلة الغزالي تم تحويلها الى رامبة، وقد تفهم المواطنون والوافدون أهمية اغلاق هذه الوصلة لاتمام الاعمال المتبقية لانجاز تقاطع الغزالي.

وأشار إلى أن تقاطع الغزالي يمر من خلال طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر ويرتبط ارتباطا مباشرا مع جسر الشيخ جابر الأحمد في منطقة الميناء.

وقال الحصان ان هناك أعمالا جارية لإنجاز هذا التقاطع المهم والحيوي وخلال الاشهر القادمة سوف يتضح للجميع حجم الاعمال المطلوب تنفيذها في هذه المنطقة، وضرورة إنشائها وإنجازها لافتتاحها في نهاية العام القادم.

وهناك تحويلة أخرى جار العمل على إنهائها وأخذ الموافقات اللازمة قبل افتتاحها حتى يتسنى للمقاول المختص تنفيذ أعمال مشروع جمال عبد الناصر بإزالة الجسر الحديدي للغزالي القائم واستبداله بالجسر الخرساني الدائم، وربطه مع وصلة الغزالي وجسر جابر.

وحول مشروع تطوير الدائري الخامس قال الحصان: لقد بدأت وزارة الاشغال بتطوير الجزء الغربي من الدائري الخامس، ووصلت نسبة انجاز الأعمال به إلى نحو ١٥%‏ ومن المتوقع افتتاح تقاطعين رئيسيين من ناحية وصلة الدوحة والدائري السادس العام القادم.

وأضاف الحصان ان الجسر الرئيسي الذي يبدأ من صالة الأندلس وصالة الهيفي باتجاه الجهراء وهو بطول نحو ٢٨٠٠ متر «جسر معلق» فقد بدأت الأعمال فيه وإن شاء الله تنتهي الأعمال وفق البرنامج الزمني الموضوع له.

ولفت إلى أن هناك مناقصات تمت ترسيتها وجار استكمال الاجراءات الخاصة بها لتوقيع عقودها وبدء أعمال التنفيذ فيها وهي مناقصات لمشاريع تخدم المدن الجديدة، ومن ضمن هذه المشاريع مشروع تطوير المطلاع طريق العبدلي.

وهذا المشروع سيكون ٣ حارات في كل اتجاه، ومدة تنفيذه ستكون ثلاث سنوات، وسينتهي بالتزامن مع بدء سكن المواطنين في مدينة المطلاع في القريب العاجل.

وردا على سؤال حول تطاير الحصى قال انه بالنسبة للمشاريع للجديدة مثل الجهراء وجمال عبدالناصر فلا توجد بها تطاير، والمشكلة في الطرق القائمة، وهي طرق قديمة انتهت فترة الضمان الخاصة بها.

لافتا الى ان الكويت بها نحو ٨٠ مليون متر مربع اسفلت ومعظم تلك الطرق قديمة، ويقوم قطاع صيانة الطرق بتطوير هذه الطرق ومن خلال مقاولين يتم تأهيلهم عن طريق قطاع الصيانة.

ولفت الحصان إلى أن الوزير عبدالرحمن المطوع وضع خطة من عدة جوانب لحل تلك المشكلة من أبرزها تعديل بعض المواصفات الخاصة بحيث يتم استبعاد بعض المواد من الخلطة مثل الرمل لتقوية الخلطة، بالاضافة الى إلغاء طبقة plant maxen bms من كل المشاريع.

كما تتجه الوزارة إلى تشكيل لجنة لدراسة وتأهيل شركات المقاولات التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشاريع الصيانة والتأكد من التزام مصانع الاسفلت بتوريد الأسفلت المناسب، مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حاليا ستكون كفيلة بحل تلك المشكلة.

جسور مشاة بمواصفات حديثة

أوضح م. أحمد الحصان فيما يخص جسور المشاة أن التصاميم المعتمدة وجار تنفيذها لتطوير الطرق مرتبط معها مشاريع لجسور المشاة ضمن العقود التي ينفذ فيها المقاول المشاريع الرئيسية.

وقال إن الوزارة وقعت مؤخرا اتفاقية مع استشاري عالمي لإعادة تأهيل كل الجسور الرئيسية بما فيها جسور المشاة، من أجل التأكد من سلامتها ولإجراء أعمال الصيانة لكل الجسور.

وأشار الحصان إلى أن هناك مناقصتين تم توقيعهما مؤخرا لإنشاء جسور مشاة جديدة، وفق أحدث المواصفات، وستكون منها جسور مكيفة، ومنها ما هو ذات مصاعد كهربائية وبشكل معماري جمالي، وسيتم انجاز قرابة ٢٠ جسر مشاة اضافية جديدة خلال هذا العام والعام المقبل.