أشاد أحمد البديح بما شهدته احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية التي جمعت عيد الاستقلال السادس والخمسين والذكرى السادسة والعشرين لتحرير البلاد من براثن الاحتلال العراقي الغاشم، والذكرى الحادية عشرة لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، وكذلك الثقة الغالية التي نالها سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد من صاحب السمو بتوليه ولاية العهد.

وأكد البديح أن ما شهدته الكويت من مظاهر احتفالية وبهجة عامة، وكذلك مشاركة سفاراتنا وبعثاتنا الديبلوماسية في مختلف أنحاء العالم والتي حضرها وشارك فيها اضافة الى المواطنين الكويتيين العديد من ابناء الجاليات الخليجية والعربية المقيمة في تلك الدول، وكذلك الحضور الرسمي المميز والشعبي من الدول التي تقع لديها هذه السفارات ما يعتبر دلالة واضحة على المكانة المميزة التي تحتلها الكويت قيادة وحكومة وشعبا في قلوب وأفئدة هذه الشعوب التي تكن للكويت كل مودة، وهذا ما كان ليكون لولا القيادة الحكيمة لأمير الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولعطاء شعبنا الوفي ووقوفه الى جانب جميع شعوب العالم في مختلف الظروف ومد يد المساعدة والعون للشعوب الفقيرة والتي تتعرض للكوارث والازمات على اختلاف أنواعها.

ودعا البديح الى ضرورة التكاتف خلف قيادتنا الحكيمة وان يبقى الكويتيون صفا واحدا في مواجهة الفتن.