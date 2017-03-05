كريم طارق

أشادت رابطة المهندسين البحريين بجمعية المهندسين بتجاوب المؤسسة العامة للموانئ باعتماد تخصصهم، مشيرة الى تضمين المؤسسة تخصص الهندسة البحرية ضمن التخصصات التي أعلنت المؤسسة فتح باب التوظيف لها.

وقال رئيس الرابطة م. جلال الفضلي إننا نثمن ونقدر عاليا جهود المؤسسة ومديرها العام الشيخ يوسف العبد الله للاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وفتح المجال للمهندسين البحريين، داعيا كل الجهات الحكومية وخاصة مؤسسة البترول والشركات التابعة لها لفتح مجال العمل للمهندسين الكويتيين الشباب الذين حصلوا على مؤهلات عالية من جامعات عربية وعالمية مرموقة. وأضاف الفضلي أن خطوة مؤسسة الموانئ تحسب وتوضح مدى أهمية التخصص البحري، موضحا أن فتح باب التوظيف لهم من قبل الشيخ يوسف العبد الله ينم عن حرص وشعور وطنيين لاستقطاب كل أبناء الوطن. وأشار إلى ان الرابطة سبق أن طالبت «الموانئ» وغيرها من الجهات الحكومية بهذه الخطوة، إلا أن الاستجابة كانت محدودة ولم تكن سوى من «الموانئ» رغم أهمية هذا التخصص في عمليات التصدير والشحن البحري وخاصة بالقطاع النفطي الذي يعاني من التجاهل المستمر للمهندسين البحريين للعمل فيه.

ودعا الفضلي الجهات الحكومية الى تفهم أهمية هذا التخصص، مضيفا أن اللجنة ستقوم بوضع توصيف وظيفي للمهندس البحري لمناقشته مع المعنيين بديوان الخدمة لاعتماده وتعميمه على الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.