تطلق وزارة الدولة لشؤون الشباب اليوم مهرجان «عدسة» الذي يتيح الفرصة للفنانين الشباب عرض أعمالهم الفنية المرئية والمسموعة والتعبير عن إبداعاتهم والاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية.

وقال مدير إدارة الإنتاج الإبداعي في الوزارة سعد الأحمد في تصريح صحافي إن المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي وينظم بالتعاون مع شركة أوريدو للاتصالات ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يسعى كذلك إلى تشجيع كل فئات المجتمع على تذوق وممارسة الفن والإبداع وصولا إلى صناعات مستقبلية متخصصة.

وأوضح الأحمد أن المهرجان الذي يستمر حتى 11 مارس الجاري سيتخلله العديد من ورش العمل الفنية، لافتا إلى أنه سيقام في التاسع من الجاري الحفل الرسمي للمهرجان بحضور شعبي ورسمي وللمهتمين والمعنيين بأنشطته.من جانبه، أعرب مدير التواصل الاجتماعي والرعايات والمسؤولية الاجتماعية في شركة «أورويدو» للاتصالات يوسف الشلال عن سعادته برعاية الشركة لمهرجان «عدسة» للعام الثاني على التوالي.

وقال الشلال إن هذا الاهتمام نابع من سياسة الشركة بالنسبة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية القائمة على الاهتمام والتواصل والتحدي والإيمان بأهمية تمكين الشباب وإعطائهم فرصة للتعبير عن إبداعاتهم بما يفيد المجتمع ويثري نهضة الكويت الثقافية.