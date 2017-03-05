اهتمام كوري بالمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بالكويت

قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أمس إن زيارة وزير النقل والبنى التحتية الكوري الجنوبي هوان كانج تأتي في إطار حرص المسؤولين الكوريين واهتمامهم بالمشاريع التنموية الكبرى في الكويت.

جاء ذلك في تصريح للوزير ابل لـ«كونا» عقب جولة جوية رافقه فيها الوزير الكوري على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الكويتية للاطلاع عن كثب على موقع مشروع مدينة «جنوب سعد العبدالله».

وأكد ان الزيارة تأتي أيضا تنفيذا للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى سيئول في مايو الماضي.

وأوضح أن الجانب الكوري يؤكد دائما جديته والتزامه بالمشاريع التنموية الكبرى بما فيها مشروع «جنوب سعد العبدالله» حيث اطلع الوزير كانج على الخطوات التنفيذية للمشروع بالاستفادة من الخبرات الفنية للكوريين.

وحول المشروع أفاد ابل بأنه تم إنجاز خطوات تنفيذية للمشروع اذ سيتم توقيع عقد التخطيط والتصميم والدراسات الاقتصادية في الأيام القليلة المقبلة ليجري العمل لاحقا على استكمال الخطوات الأخرى بما فيها تأسيس شركة مشتركة للمشروع.

وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين الصديقين لاسيما ان الشركات الكورية تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في البلاد كجسر جابر ووصلتي الصبية والدوحة ومدينة «جنوب سعدالعبدالله» ما يزيد التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.