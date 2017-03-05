إنشاء محكمة اليوم الواحد ضمن الرؤى المهمة لإنهاء آلاف القضايا المتعلقة بالمخالفات البسيطة مثل غرامة الـ 20 ديناراً

جميع المحاكم المسائية فيها التوثيقات والسجل العقاري وهي تجربة جديدة سيتم تطويرها

كلمة «مبنى مستقل» لا تعني بالضرورة أن تكون محاكم الأسرة بعيدة عن المحاكم العادية

العبرة ليست في المباني وإنما المعاني وتحقيق الخصوصية والاستقلالية التي أرادها المشرع سنوفره في انتقال محاكم الأسرة للمحاكم العادية

هدفنا توفير المال العام وتسهيل أمور المراجعين وحفظ خصوصية الأسر بتخصيص مداخل ومخارج مستقلة لهم بعيداً عن القضايا الجنائية

سنقسم موظفي الإدارات إلى دوامين لخدمة المراجعين ولن نكلف خزينة الدولة أموالاً إضافية

تشكيل لجان لبحث أسباب تفاقم معدلات الطلاق في الكويت سواء من الجانب الشرعي أو الاجتماعي أو التشريعي

أسامة أبو السعود

كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عن أنه يفكر جديا في التعاون مع السلطة القضائية لتخصيص محاكم للمواريث في الكويت لإنهاء جميع قضايا المواريث التي تنظرها المحاكم لمدد تفوق 20 عاما وأكثر.

وأكد د. العزب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن استمرار قضايا المواريث المتداولة في المحاكم كل هذه المدد من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت الأسرة أو العائلة الواحدة لأنها تنتقل بين الأحفاد وتتسبب في انتقال الخصومة بينهم وهو ما لا نقبله في مجتمعنا الكويتي وبين أبناء الأسرة الواحدة.

وقال العزب إن الأمر لو تطلب تعديلا تشريعيا فلن نتردد في تقديم التشريعات اللازمة للبرلمان فهدفنا الأول والأخير هو تماسك الأسر والعائلات الكويتية والمحافظة عليها بإعطاء كل ذي حق حقه وخاصة في المواريث وألا تتأخر الأحكام في هذه القضايا المهمة لان العدالة البطيئة نوع من أنواع الظلم. وتابع وزير العدل قائلا: «أي حق بعد 20 عاما هو والعدم سواء، فكيف للإنسان أن يعيش وحقه أمام عينيه كل هذه المدة الطويلة وربما يموت الإنسان وتنتقل مشكلة الميراث من جيل لآخر، وهي ليست قضية تخص فردا أو مجموعة وإنما عدد كبير من أبناء المجتمع».

وشدد د. العزب على أن تقليص مدد التقاضي هو هدف رئيسي يعمل من اجله وتم تسخير كل إمكانيات وزارة العدل بالتعاون مع السلطة القضائية لتحقيقه.

محكمة اليوم الواحد

إنشاء محكمة اليوم الواحد ضمن الرؤى المهمة لإنهاء آلاف القضايا المتعلقة بالمخالفات البسيطة .

من جهة أخرى، كشف الوزير العزب عن عدد من المشروعات المهمة التي يسعى إلى تنفيذها لتحقيق تلك الرؤية المتكاملة وأيضا توفير المال العام وتسهيل الإجراءات على المتقاضين والمتعاملين مع وزارة العدل، ومنها: إنشاء محكمة اليوم الواحد وهي ضمن الرؤى والأطروحات المهمة ولو تطلب ذلك تعديلا تشريعيا لإنهاء آلاف القضايا المتعلقة بالمخالفات البسيطة مثل غرامة 20 دينارا لشركات اتصالات أو مخالفات مرورية وغيرها من الأمور المادية البسيطة التي لا تستدعي عقد الجلسات اليومية بمختلف المحاكم.

المحاكم المسائية انطلقت

ولفت وزير العدل أيضا إلى انطلاق العمل بالمحاكم المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء وهي تجربة جديدة سيتم تطويرها، مشيرا الى ان جميع المحاكم المسائية تعمل بها التوثيقات والسجل العقاري وغيرها من خدمات وزارة العدل تسهيلا على المراجعين.

تقسيم دوام الموظفين

وردا على سؤال عن نظام العمل لموظفي وزارة العدل، وهل سيتم العمل بنظام التكليف المسائي، قال الوزير العزب: «لن نكلف خزينة الدولة أموالا إضافية وسنقسم موظفي الإدارات إلى دوامين لخدمة المراجعين.

وبالنسبة لمشكلة رواتب موظفي وزارة العدل في مجمع التحرير، قال الوزير العزب انه تم تسكير هذا الموضوع ودخلت الرواتب إلى حساباتهم وجميعهم أشاد بدور الوزارة في هذا الصدد.

ارتفاع معدلات الطلاق

وبالانتقال لمحاكم الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق في الكويت، قال وزير العدل د. فالح العزب انه سيشكل لجانا لبحث أسباب تفاقم معدلات الطلاق في الكويت سواء من الجانب الشرعي أو الاجتماعي او التشريعي.

وشدد في الوقت ذاته على أن الحياة المدنية الحديثة وانتشار وسائل التواصل بقوة ساهمت في تفتيت المجتمعات، فما بالنا بالأسر، مضيفا: «نحاول قدر المستطاع الوقاية قبل الزواج وهدفنا الحفاظ على تماسك الأسر وتقوية أواصرها، ووزارة العدل تسخر كل الإمكانيات لذلك إن شاء الله».

انتقال محاكم الأسرة

وكشف الوزير د. فالح العزب عن رؤيته بجعل محاكم الأسرة ضمن المحاكم مع توفير الخصوصية المطلوبة لها بحيث تكون ذات مداخل ومخارج مستقلة توفيرا للمال العام وتسهيلا على الناس.

وأشار إلى أن أي مراجع لمحاكم الأسرة عليه أن يذهب أولا للمحاكم العادية لعمل التوكيلات المطلوبة وبعدها يذهب إلى محاكم الأسرة.

خصوصية الأسر

ولفت إلى أن نص كلمة «مبنى مستقل» التي وردت في قانون محاكم الأسرة والتي أرادها المشرع لا تعني بالضرورة أن تكون محاكم الأسرة بعيدة عن المحاكم العادية أو مجمعات المحاكم ولكن تتمتع بخصوصية حفاظا على الأسر من التزاحم مع قضايا الجرائم الجنائية وهو ما سنحققه إن شاء الله.

ولفت إلى أن المحاكم مجهزة بقاعات وامن ومواقف سيارات عن محاكم الأسرة بالعمارات السكنية التي لا تراعي ذلك وتشكل ازدحاما غير طبيعي على المنطقة والسكان بها نظرا لان العمارات التي تتواجد بها محاكم الأسرة جهزت لـ 20 شقة أو أكثر ولكن ليس لـ 2000 مراجع وهي تشكل كارثة حقيقية على السكان بالمنطقة.

وشدد وزير العدل على أن العبرة ليست في المباني وإنما المعاني وتحقيق الخصوصية والاستقلالية التي أرادها المشرع وهو ما سنوفره في انتقال محاكم الأسرة للمحاكم العادية.

وأوضح د. العزب أن الهدف الرئيسي كما يقال ان «نسدد ونقارب» بتنفيذ القانون والتسهيل على الناس، لافتا إلى المباني المستأجرة لمحاكم الأسرة في اغلبها ليس الوصول إليها سهلا، وهي عبارة عن عمارات للسكن الاستثماري ولم تكن في الأصل مجهزة لتكون محاكم بالخدمات المطلوبة لها.

وختم وزير العدل بالتأكيد على أن وزارة العدل تسعى من خلال انتقال محاكم الأسرة إلى المحاكم العادية لتحقيق خصوصية القضاء والمتقاضين.