تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، تنظم الهيئة العامة للشباب فعالية «يوم الشباب الكويتي» والتي ستقام يوم الإثنين من الأسبوع المقبل والذي يوافق 13 من الشهر الجاري.

وفي هذا الإطار أوضحت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب نجاة الصايغ بأن الهيئة ستعقد مؤتمرها الصحافي اليوم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، للإعلان عن تفاصيل الفعالية والتي تركز على الاحتفاء بالمواهب الكويتية، فضلا عن ذلك سوف يتم خلال المؤتمر الصحافي إطلاق الهوية الجديدة للهيئة.

هذا، ومن المقرر أيضا أن يتم الإعلان عن أهداف والخطط المستقبلية للهيئة العامة للشباب، والتي تتمحور حول الرعاية الشبابية وتسليط الضوء على الشباب، ومهاراتهم ومواهبهم.