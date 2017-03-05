وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع جمعية (آشري) العالمية - المعروفة سابقا باسم الجمعية الأميركية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة- وتعنى بحفظ الطاقة في المباني وتقنياتها والبحوث المتخصصة.

وقال المدير العام للمؤسسة د.عدنان شهاب الدين في بيان صحافي لـ (التقدم العلمي) أمس السبت إن أهمية هذه المذكرة متأتية من تشجيعها البحوث ونشرها مع إتاحة الفرص لتمويل البحوث المشتركة من مصادر أخرى والعمل على تسهيل عقد الاجتماعات الدورية للجمعية وحضور المؤتمرات العلمية.

وأضاف أن المذكرة التي تعنى أيضا بتعزيز المصالح المشتركة بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك من شأنها الاستفادة من خبرات المتخصصين في الجمعية لتعزيز المعرفة بالتقنيات الحديثة وتعزيز العمل المشترك في مجال البحوث لتطوير المعايير والسياسات المتعلقة بحفظ الطاقة في المباني وتثقيف صانعي القرار بتلك السياسات.

من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور بغارن أولسين إن المذكرة هي بمنزلة استكشاف لفرص التعاون مع المؤسسة لتحقيق أهداف وأنشطة يهتم بها الطرفان كتطوير مناهج أو برامج تدريب للاستفادة من الخبرات المتكاملة بين الجمعية الأميركية لمهندسي التكييف والتبريد والتدفئة والمؤسسات المحلية ذات الصلة.

وأضاف أولسين أن بنود المذكرة تحث على المشاركة في اللجان الفنية وفرق العمل لتطوير السياسات والمعايير المقترحة مع الاستفادة من الشبكة العالمية لفروع الجمعية لتحقيق أهداف وغايات مشتركة فضلا عن إمكانية إنتاج كتب ومطبوعات ذات منفعة متبادلة مع إمكانية ترجمة مطبوعات الجمعية إلى اللغة العربية.