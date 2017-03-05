ليلى الشافعي

في إطار سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تقام بالتعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومبرة الآل والأصحاب، أقيم بالمسجد الكبير مجلس سماع لكتاب «الشمائل المحمدية للإمام الترمذي» للمحقق المسند محمد بن ناصر العجمي بهدف تعزيز شراكتهم المجتمعية ذات الطابع الثقافي، والمعنية بتعزيز المخزون القيمي والتوجيهي داخل المجتمع، والمساهمة في زيادة فرص الارتباط بين المسلمين وهويتهم الإسلامية.

حضر المجلس عدد من قياديي وزارة الأوقاف وعلى رأسهم مدير إدارة الثقافة الإسلامية فلاح العجمي ومن مبرة الآل والأصحاب رئيس مجلس الإدارة د.عبدالمحسن الخرافي وأمين صندوق المبرة عبدالعزيز الصبيحي وعدد من باحثي وموظفي المبرة وباقة من الشيوخ والعلماء وطلبة العلم والمهتمين بالحفاظ على الهوية الدينية المتمثلة في الشمائل المحمدية الشريفة.

من جانبه، صرح رئيس مبرة الآل والأصحاب د.عبدالمحسن الخرافي أن مثل هذه المجالس تعد بابا من أبواب إحياء سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبينا أن الأمة الإسلامية تتميز بأنها أمة الإسناد وأمة الإعراب وأمة الأنساب، مقدما الشكر إلى وزارة الأوقاف متمثلة في إدارة الثقافة الإسلامية وإدارة المسجد الكبير على جهودهم في تنظيم هذا المجلس القيم والمتميز، كما تقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي، على جهده المبارك وتقديمه لنا هذا الكتاب الذي يثري المكتبات الإسلامية ولا يستغني عنه أي مسلم.

وعن الكتاب، أضاف قائلا: حوى الكتاب هذه الأحاديث المباركة في شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العناية به والحرص على تحصيله، والانتفاع به قربة توصل صاحبها إلى مرضاة الله عز وجل، ولأجل هذه المنزلة العظيمة، توافدت جموع الحريصين الجادين من كل ناحية لاستماع هذا المجلس المبارك. والاتصال بنبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه الشمائل المباركة، وهذا الكتاب المبارك الذي قام بجمعه وتأليفه الإمام الفاضل أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.

ويأتي هذا المجلس بعد نجاح مجلسي السماع المنعقدين في الأعوام الماضية وهما مجلس سماع كتاب الأربعين حديثا في فضائل آل البيت الأطهار، ومجلس سماع كتاب الأربعين حديثا في فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ المحقق المسند عبدالله بن صالح العبيد.