ليلى الشافعي

أطلقت إدارة المساجد والمشاريع بجمعية إحياء التراث الإسلامي ـ فرع الأندلس ـ بالتعاون مع لجنة التكافل الاجتماعي مشروع «حفظ النعمة» ضمن سلسلة مشاريعها داخل دولة الكويت.

وأفاد رئيس لجنة الأندلس محمد الراشد بأن المشروع مهم جدا حيث يخدم المحتاجين والفقراء والذي من خلاله تقوم اللجنة بإعداد وجبات سريعة توزع على المارة في الطرقات من العمال بجميع أنواعهم من عمال نظافة وعمال طرق وغيرهم.

وأكد أن اللجنة تقوم بالإشراف على توزيع الغذاء بصفة يومية وعن طريق موظفيها. ولفت الراشد الى أن اللجنة تضع هذه المساعدات ضمن أولوياتها من خلال مشاريعها المتنوعة الخيرية والإنسانية داخل دولة الكويت، حيث تعمل جاهدة على توفير المستلزمات الضرورية لمثل هذه الشريحة من المجتمع والتي تقوم خدماتها لبناء المجتمع الكويتي والحفاظ على الوجه الحضاري له.