عبدالعزيز الفضلي

شدد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي على اهتمام الإدارة بأبنائها الطلاب في مختلف إعاقاتهم وإشراكهم في جميع الفعاليات التي تقام في البلاد، خاصة الوطنية منها، لذلك قامت الإدارة بوضع جدول لجميع المدارس الثمانية عشرة والتي تنقسم إلى مدارس بنين وأخرى خاصة للبنات وكل مدرسة فيها إعاقة مختلفة سواء كانت حركية أو بصرية وسمعية وداون وتوحد وذهنية إضافة إلى مرحلة الروضة، بحيث يكون هناك يوم لكل مدرسة للتنافس على تنظيم احتفال بذكرى العيد الوطني ويوم التحرير وبدأت الاحتفالات من الأسبوع الأخير من شهر فبراير وتستمر حتى منتصف مارس الجاري.

وقال العجمي في تصريح للصحافيين بعد رعايته حفل مدرسة الرجاء الابتدائية بنات في الاحتفال بالعيدين الوطني والتحرير بحضور مديرة المدرسة ليلى الخضري ومراقبة الرعاية الطلابية نورية القلاف ورئيسة قسم الأنشطة دلال العسعوسي ان إدارة مدارس التربية الخاصة هيأت كل الإمكانات لإنجاح مثل هذه الفعاليات تحت شعار أبناء الكويت من ذوي الإعاقة يرسمون لوحة تعبيرية عن حبهم للكويت ولدينا دعم وتوجيهات من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري، وكذلك وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس من أجل مشاركة أبناء مدارسنا في هذه الاحتفالات وبفضل الله وجدنا كل يوم إبداعا مختلفا عن الآخر يعبر عن حب هذا الجيل لكويته الغالية الذي عبر خلالها بطريقته الخاصة.