اتساع هوة الاختلاف في وجهات النظر بين السلطتين حول تعديل قانون الجنسية وحرمان «المسيء» المدرجين على جلسة الثلاثاء

مريم بندق

يواصل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي غدا برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك تحريك عجلة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى ومنها بدء العمل في ميناء مبارك الكبير وتحديد موعد افتتاح مستشفى جابر.

وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: سنبحث في الجلسة تطورات العمل في إنجاز ميناء مبارك الكبير للبدء في العمل بالميناء باعتباره من المشاريع المهمة والأساسية وبوابة رئيسية لرواج تجارة الترانزيت لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا مع دول العالم والدول المحيطة إلى جانب تحديد موعد افتتاح مستشفى جابر.

وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على صعيد التعاون بين السلطتين: لم تسهم النتائج البرلمانية المحققة بدعم حكومي خلال الفترة القصيرة من عمر مجلس الأمة الذي بدأ مبكرا في تفضيل اللجوء إلى الاستجواب كأداة دستورية في تضييق هوة الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء السلطتين.

وأضافت المصادر: الملاحظ اتساع الهوة بينهما حول تعديل قانون الجنسية وقانون حرمان المسيء المدرجين على جدول أعمال الجلسة البرلمانية بعد غد باستثناء بعض النقاط التي أبدت فيها الحكومة مرونة وهي تخفيض تعرفة الكهرباء والماء والموافقة على تشكيل لجنة تحقيق في قضايا وزارة الصحة، وقبول استقالتي وزير الإعلام ووكيل «الصحة»، وعدم تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي، والتأني في عدم تحرير أسعار البنزين حتى الآن والتمسك بزيادة الأسعار.







