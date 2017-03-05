محمد راتب

كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن مشروع حكومي لتسكين 3000 مواطن في الجمعيات التعاونية بالتعاون بين ديــوان الـخدمة ووزارة الشؤون وهيئة التطبيقي وبرنامج إعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات التعاونية.

وقال نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهيد الحتيتة في تصريح لـ «الأنباء» إن المشروع التوظيفي الوطني والأول من نوعه سيقضي على بطالة 3000 مواطن من العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص، إضافة إلى خريجي التطبيقي وذلك بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإشراف الاتحاد.

وأضاف أن الديوان سيبدأ بتحويل العاطلين عن العمل وترشيحهم لهذا المشروع الجديد الذي سيقلص نسبة البطالة الوطنية في البلاد إلى مستوى كبير، وذلك بالتوازي مع إقرار «بدل تعاوني» سيتم اعتماده قريبا لهؤلاء الموظفين، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق الأمان الوظيفي لهم في الجمعيات التعاونية.

وأكد الحتيتة إقرار أولوية للموظفين الجدد قريبا في الجمعيات التعاونية الـ 65، وأنهم حاليا في انتظار موافقة برنامج الهيكلة على الكادر الذي تم وضعه من قبل الاتحاد.

وأشار الى انه سيكون هناك اجتماع في الفترة المقبلة للجنة لمعرفة اجراءات تعيين العمالة الوطنية في الجمعيات، وجرى الاتفاق على ان يكون هناك امان وظيفي وزيادة في الرواتب واستمرارية في عقود العمل.