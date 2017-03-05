اسامة ابوالسعود

أعلن أمين عام اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، م.فريد عمادي، أن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ممثلة في مركز تعزيز الوسطية أنجزت بناء على الخطة التشغيلية لفريق التدريب والتأهيل بمركز تعزيز الوسطية، دورة مفاهيم الانتماء والمواطنة والتأصيل الشرعي لأصحاب الوظائف التعليمية بإدارة السراج المنير.

واشار العمادي الى ان البرنامج التدريبي ينطلق من الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال والمبادرة الثانية عشرة التي تنص على تدريب وتطوير مهارات معلمي ومعلمات المواد الشرعية في وزراتي التربية والأوقاف، وذلك لكونهم العمود الفقري في عملية التوجيه والتعليم.

وأكد العمادي أن من أبرز أهداف البرنامج التدريبي تعزيز الأمن الفكري في المجتمع من خلال اقامة دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات ادارة السراج المنير، وتعزيز دورهم التربوي في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال وحماية فلذات الأكباد من الوقوع في مستنقع الفكر الضال والمنحرف مؤكدا الدور المنوط بالمعلمين هو بناء جيل صالح ينشأ على حب دينه ووطنه متجردا من كل مظاهر الغلو والتطرف.

وفي ختام تصريحه أشار العمادي الى أن تم الانتهاء من التجهيزات والإعداد للدورة التدريبية الثانية خلال الموسم الحالي والمقررة لإدارة السراج المنير التي تتناول خطورة التكفير وشبهات حوله والتي من المقرر اقامتها أواخر الشهر الجاري مقدرا التعاون المشكور لإدارة السراج المنير والقائمين على نجاح مثل هذه الدورات.