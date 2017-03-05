أشار نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة - رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم مسابقة الكويت الدولية الثالثة لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي بالأمانة العامة للأوقاف صقر السجاري الى أن اللجنة المشرفة على المسابقة بدأت يوم الأربعاء الموافق الأول من مارس الجاري في تلقي الأعمال الإبداعية لمسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي، والتي تقام تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد ناصر الجبري.

وأضاف أن المسابقة تعد أحد المشاريع الجديدة المتميزة للأمانة العامة للأوقاف بالكويت، وتهدف إلى تشجيع الكتاب والمبدعين من الجنسين على مستوى الدول العربية والإسلامية بل والعالم اجمع على تأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي، من أجل نشر الوعي بأهمية تلك المجالات وما تؤديه من فوائد وخدمات للأفراد في المجتمع، إلى جانب ما تتيحه المسابقة للمتقدمين بإبداعاتهم من فرص لاكتشاف مواهبهم الأدبية، وتكوين رصيد أدبي زاخر عن الوقف وثقافته وعلومه بمجالاته الخيرية والتطوعية والإنسانية بوجه عام.

وأوضح «السجاري» أن إدارة المعلومات والتوثيق المختصة بالمسابقة في أمانة الأوقاف بموسمها الثالث تتلقى مشاركات المؤلفين والمبدعين والكتاب على البريد الالكتروني WWW.awqaf.org - Kid-story@awqaf.org كما يمكن تسليم المشاركات في مقر إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للأوقاف بمنطقة الدسمة ق 6 شارع حمود عبدالله الرقبة.

وتهيب إدارة المعلومات والتوثيق بأمانة الأوقاف بالمشاركين على اختلافهم وتنوع شرائحهم ودولهم العربية والإسلامية الإسراع بإرسال إبداعاتهم القصصية للمشاركة في هذه المسابقة في المواعيد المحددة والتي ستكون لمدة اربعة اشهر بدءا من 1 مارس الجاري، والتي ستعقبها المرحلة الثانية منها بعملية الفرز حسب المعايير والشروط الخاصة بالمسابقة، علما بأن المسابقة تسعى إلى إثراء الثقافة في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي، وأن مجال المسابقة لم تسبق إليه أي جهة أهلية أو حكومية من قبل، مما يجعل الفوز بجوائزها يشكل إضافة في سجل الكتاب والمبدعين وسيرهم الذاتية، والحصول على مخرجات إبداعية قصصية تتسم، بجودة المستوى وحرفية التناول وتقديم الأفكار النيرة كقيمة فاعلة وجاذبة للأطفال، للإقبال على هذا اللون من «أدب الوقف والتطوع» الذي يسهم - بكل تأكيد - في إثراء ثقافتنا الإسلامية والعربية والأدبية بوجه عام.