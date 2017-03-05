شارك وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في برنامج الزمالة (fellow ship) الثاني، على هامش فعاليات معرض (اسطنبول) الدولي الرابع للكتاب، المقام في الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2017 في الجمهورية التركية، ضم الوفد كلا من:



م. داود عبد الوهاب العسعوسي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية، ود. صالح سالم النهام رئيس تحرير مجلة الوعي الإسلامي، والسيد ياسر علي سالم القربة رئيس قسم السكرتارية.

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الثقافية م. داود عبد الوهاب العسعوسي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تحرص على المشاركات الثقافية والعلمية في مختلف الملتقيات والبرامج والفعاليات الثقافية والمعارض الدولية، وذلك من خلال قطاع الثقافة الذي يسعى دائما ليكون له الدور الفعال في نشر الثقافة الإسلامية بمفهوم وسطي معتدل يبرز من خلاله الدور المهم لعمل وزارة الأوقاف على جميع المستويات، ويأتي ذلك تحقيقا للريادة العالمية في العمل الإسلامي المنبثق من الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضح العسعوسي أن مشاركة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واهتمامها من خلال وفدها الرسمي، استجلب إعجاب القائمين وتقديرهم لجهود الكويت عموما، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصوصا، من خلال إهدائها لإصداراتها المتنوعة للمشاركين في الملتقى، كما أثنى المشاركون على الخدمات الرائدة التي تقدمها الوزارة، وتتمثل في اهتمامها بقضايا المسلمين، والعمل على ربطهم بدينهم من خلال إصداراتها المتميزة، وخطابها الوسطي المعتدل على المستويين العربي والعالمي.

وأكد العسعوسي أن دور الوزارة الفعال يبدو واضحا في المجال الثقافي، ويبدو ذلك واضحا من خلال الإصدارات العلمية التي تتنوع بين مؤلف ومحقق، وإصدارات مرئية ومسموعة، وتركز هذه الإصدارات بمجملها على الفكر الإسلامي الوسطي المتمثل بقوله سبحانه: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) ـ البقرة: 143، حيث لاقت هذه الإصدارات إقبالا منقطع النظير من قبل العلماء والمثقفين وطلبة العلم في شتى الأرجاء.

وأوضح العسعوسي أن وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كان حضوره فعالا من خلال مشاركته في المحاضرات العلمية والثقافية التي تضمنها جدول أعمال الملتقى، ومنها: محاضرة بعنوان: «مجال النشر في العالم العربي»، ومحاضرة بعنوان: «مجال النشر في الجمهورية التركية»، إضافة إلى العديد من اللقاءات حول حقوق النشر.

كما قام الوفد بإجراء العديد من اللقاءات الفردية، وكان منها لقاء مع فضيلة الأستاذ طيفور أسن، رئيس اتحاد الناشرين، الذي سر بهدية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتمثلة بالعدد الأول لمجلة الوعي الإسلامي الصادر عام: (1965م).

وختم العسعوسي بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت تسير وفق منهجية مدروسة، واستراتيجية واضحة لخدمة العلوم الشرعية وتقديمها للمسلمين بطريقة تأصيلية متدرجة، يشرف عليها علماء متخصصون في علوم الشريعة الإسلامية، واضعة بذلك حدا للتطرف الفكري الناتج عن العشوائية في تلقي العلوم الشرعية.