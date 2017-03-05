أعلنت نماء للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي عن استمرارها في تنفيذ مشروع «سقي الماء» لتوفير «برادات المياه»، بهدف توفير المياه الباردة للمارة خاصة في حرارة الجو الشديدة، وابتغاء الثواب من الله عز وجل فهي صدقة جارية، بالإضافة إلى استفادة العمالة الفقيرة التي تعمل في الحرارة من هذا المشروع المبارك، وتحقيق صورة من صور التكافل المجتمعي.

وفي هذا الصدد، قال مدير مشاريع البر والإحسان في نماء للزكاة والخيرات خالد الغنام: إن قيمة براد المياه الواحد 480 دينارا، به برادة داخلية ويسع 52 ليترا من الماء، وبه كفالة شاملة وكفالة 5 سنوات على الكمبريسور، وصيانة سنتان للمشروع، وبه فلتر صناعة كويتية من الفيبر جلاس و3 شمعات من السيراميك بكفالة 10 سنوات، بالإضافة إلى قاعدة خرسانية 15 سم وشفاط لتجديد الهواء داخل البراد ومكان خاص لكتابة اسم المتبرع، مما يعكس جودة المواد وتحملها لمختلف الأجواء والطقس الحار.

وأضاف الغنام أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من قوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء»، مبينا أن نماء للزكاة والخيرات تقوم بتوزيع وتركيب برادتها المياه للانتفاع العام بها في الأماكن العامة، والتي تفيد أكبر عدد من الناس، فتقوم بتركيبها في أماكن مواقف الباصات، وأمام المساجد والمدارس، وفي الطرق العامة والفرعية، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية بالمقيمين، وغيرها من الأماكن الأخرى التي يتم اختيارها بعناية، كما يتم عمل صيانة دورية لها، مبينا أنه بلغ عدد برادات الماء التي قامت اللجنة بتركيبها منذ عام 2011م حوالي 500 براد ماء.