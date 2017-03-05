أعلن نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د. جمال الشطي عن تدشين لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة للجمعية خدمة اللغة الثانية لمشروع حوار الإيمان باللغة الإسبانية التي تعد اللغة الثالثة عالميا وينطق بها أكثر من نصف مليون شخص حول العالم.

وأوضح الشطي أن هذا التوسع والرغبة في زيادة مساحة الانتشار في فضاء الإنترنت انبثق من تتابع النجاحات لهذا المشروع المتميز في اللغة الإنجليزية، حيث حقق المشروع بحمد الله حوالي 350 مهتديا ومهتدية من 45 دولة حتى الآن منذ إطلاقه بداية عام 2015، مما دفعها إلى ضرورة التوسع والانتشار والتعريف بالإسلام لعدة لغات بدأناها بالإسبانية، وفي طور إطلاق لغات أخرى في القريب العاجل.

وتابع: تستهدف الخدمة كل المتحدثين بالإسبانية عن طريق موقع إلكتروني متخصص وعبر شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستغرام، بالإضافة إلى ميزة التواصل عن طريق الواتس الدعوي الخاص بالمشروع، مما يعطي تنوعا كبيرا لشرائح المتابعين لهذا المشروع الرائد، مبينا أن اختيار هذه اللغة تحديدا جاء بعد دراسة مستفيضة.

كما أوضح الشطي أن اللجنة تهتم بتأهيل الكوادر الدعوية قبل بدأ الخدمة وتتابعهم بصورة دورية للوقوف على مدى التزام المحاورين للأسس الدعوية والمنهجية التي ترسيها اللجنة، وحتى نحافظ على الخط التحريري المقدم باسم اللجنة لجميع اللغات في سياق متناغم يتطابق مع وسطية وسماحة ويسر الإسلام عقديا وتشريعيا، وما يدعو إليه من أخلاق وسلوكيات شخصية واجتماعية تعبر عن ربانية هذا الدين القويم، وتصور الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه الإنسان في كل تعاملاته اليومية والحياتية في محيطه الاجتماعي.

وفي ختام تصريحه، حث الشطي جموع الكويتيين والمقيمين من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يتابعون ثمار هذه اللجنة المباركة ويعرفون مقدار ما تسهم به من جهد كبير في التعريف بالإسلام باللغات العالمية إلى ضرورة الدعم والمساندة المادية للجنة، حتى تستمر في تقديم هذا الدور الرائد الفاعل في مجال الدعوة الإسلامية.