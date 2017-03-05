في اطار خطة التطوير الإداري التي تبذلها جمعية صندوق اعانة المرضى لمديريها وموظفيها، اقامت دورة تدريبية بمقر الجمعية للمديرين ورؤساء الأقسام بالجمعية بعنوان «ادارة المخاطر» والتي حاضر فيها د.يوسف الوتار المتخصص في التخطيط الإستراتيجي والتطوير الإداري للمنظمات.. والتي تناول فيها د.الوتار جملة من المفاهيم منها تحديد أنواع المخاطر والمراحل الخمس للتعامل مع المخاطر وأشهر المواصفات الدولية للمخاطر بالإضافة الى تحديد النهج المناسب لنظام المخاطر والتحليل الرباعي وتحليل ماذا لو بجانب تحليل العمليات وتحليل السبب والأثر.

وتناول د.الوتار اثناء الدورة تصميم نظام خطط المخاطر والمنهج العلمي لتحديد الأولويات وآلية تصميم مصفوفة المخاطر بالإضافة الى متطلبات تحديد المسؤوليات والموارد وكيفية إدارة المخاطر وأهم السبل لوضع نظام مراقبة المخاطر، وفي نهاية الدورة كانت الأسئلة والمناقشات من قبل المشاركين.