

تأكيدا لما انفردت"الأنباء" بنشره أمس ، اخذ موضوع الجناسي المسحوبة طريقه الى الحل بجهود مجموعة من النواب وخاصة مبارك الحجرف والحميدي السبيعي وبجهود النائب محمد هايف.

وظهرت المؤشرات الأولية بتسهيل عودة الاعلامي سعد العجمي خلال الساعات المقبلة وفقا لما ذكره النائب الحميدي السبيعي في تغريدة بحسابه على "تويتر" ، على ان تستكمل الخطوات باعادة الجناسي عن طريق الحكومة.

وقال السبيعي :"قابلت وزير الداخلية يوم الاحد الماضي ، وتحدثنا عن كيفية عودة سعد العجمي الى الكويت في مدة اقصاها أسبوع ، حيث تفهم الوزير وجهة نظري ووعدني بنقل الموضوع لسمو رئيس الوزراء ، وبعد خروجي من عند وزير الداخلية قمت بالاتصال بسعد العجمي وابلغته بالتطورات".

واضاف السبيعي:"تمثل عودة سعد العجمي لوطنه ولاسرته واحبابه الترجمة الفعلية للمبادرات التي بدأت بين النواب والحكومة قبل شهرين وصولا لاغلاق الملف خلال الايام المقبلة".