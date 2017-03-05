كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على ضواحي المحافظة والتي أسفرت عن إزالة 96 إعلاناً مخالفاً لقانون البلدية.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي سعد الشيبة، أن الإدارة سعت خلال الأيام السابقة بعمل جولات مكثفة تهدف إلى تنظيف المنطقة من ظاهرة الإعلانات العشوائية بالشوارع والميادين التابعة للمحافظة .

وأضاف الشيبة انه اصدر تعليمات بتنظيف المنطقة بالكامل وبناء على ذلك قام رئيس قسم التفتيش عادل الهدية ومجموعة من مفتشي البلدية بعمل جولة تفتيشية وعلى اثرها تمت إزالة 96 إعلاناً مخالفاً لقانون البلدية من شوارع المحافظة .

وأوضح الشيبة أن مراقبة الأغذية والأسواق التابعة للإدارة توجهت لإحدى المجمعات التجارية بالمحافظة بغرض التأكد من نظافة المطاعم والمنتجات الغذائية وعلى ضوئها تم تحرير 20 مخالفة أغذية تنوعت ما بين التخزين بظروف غير صحية، العمل بدون شهادة صحية ،عدم الالتزام بقواعد النظافة.