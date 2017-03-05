أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، بأن إدارات النظافة واشغالات الطرق في فرعي بلدية محافظتي الجهراء والأحمدي تستقبل طلبات أصحاب تراخيص المخيمات بشأن الإفراج عن تأمين إقامة مخيم .

وأهابت الإدارة بأصحاب المخيمات بسرعة مراجعة فرع البلدية الذي يتبع له موقع التخييم لتقديم طلب الإفراج عن مبلغ التأمين وذلك لقرب انتهاء موسم التخييم للمخيمات الربيعية لهذا العام والمحدد له 31 مارس الجاري .

وبينت الإدارة أن إجراءات الإفراج عن مبلغ التأمين لإقامة المخيم يتطلب مراجعة صاحب الترخيص لإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية المحافظة ، متضمنا الطلب صورة من ترخيص المخيم بالإضافة إلى نسخة من وصل التأمين إلى جانب الحساب البنكي متضمن رقم ( الآيبان ) وكذلك صورة من البطاقة المدنية لصاحب العلاقة ومن ثم تقوم إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالكشف على موقع المخيم للتأكد من تنظيفه بالكامل لإصدار شهادة بخلو الموقع من أية مخلفات .

وأشارت الإدارة إلى أنه في حال استكمال جميع متطلبات الإفراج عن التأمين يتم الإفراج عنه آليا من خلال إرسال المستندات المطلوبة إلى الإدارة المالية والتي بدورها تقوم بالموافقة على تحويل مبلغ التأمين إلى الحساب البنكي لصاحب ترخيص المخيم دون مراجعة صاحب العلاقة للإدارة المالية علما أن فترة استرجاع التأمين من تاريخ ورود المعاملة من المحافظة إلى إدارة الشئون المالية هي 14 يوم .

وأعلنت الإدارة أصحاب المخيمات الالتزام بإزالتها قبل انتهاء فترة موسم لتخييم وتنظيف المكان لكي لا يتم تحميل صاحب المخيم تكاليف تنظيف الموقع بالخصم من قيمة التأمين .