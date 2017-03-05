توج المتسابق الكويتي وبطل العالم لعام 2016 يوسف العبدالرزاق رسمياً بلقب بطولة العالم في الدراجات المائية في إمارة موناكو حضرها أميرها ألبير الثاني وذلك في احتفالية بمشاركة حشد كبير من الرياضيين حول العالم.

وقال العبدالرزاق إن تتويجه باللقب الثالث مساء أمس السبت ودخوله موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية التي كرم عليها كذلك وتسجيل الإنجازات باسم دولة الكويت "هو أبسط ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي الكويت".

وأعرب عن بالغ سعادته بالتكريم والاحتفالية التي يقيمها الاتحاد الدولي للرياضات المحركات البحرية (يو.آي.ام) لتتويج أبطال العالم، مؤكدا أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على المستوى الدولي يزيد حجم المسؤولية في الاستحقاقات القادمة، متمنيا التوفيق فيها واستمرار رفع علم الكويت على منصات التتويج في مختلف المحافل.

وأشاد المتسابق الكويتي بدعم الهيئة العامة للرياضة ووزارة الإعلام لتغطية إحدى أكبر الاحتفاليات على مستوى العالم مثنيا على دعم ورعاية القطاع الخاص كذلك من خلال شركة (زين) للاتصالات وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة كاوازاكي وبورت مارينا.

يذكر أن المتسابق يوسف العبدالرزاق قد صنف من موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية قبل أيام كصاحب الرقم القياسي في ألقاب رياضة الدراجات المائية في الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية ( يو.آي.أم).