أبهرت فتيات جامعيات برعن في التزيين وفن التجميل الحضور في المسابقة التي نظمها مركز حي الروضة في جدة السعودية ، وحضرتها أكثر من 160 سيدة وعدد من المتخصصات في التزيين والتجميل، وبعض قاطنات الحي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية الصادرة اليوم الاحد عن مديرة مركز حي الروضة التابع لجمعيات مراكز الأحياء بجدة الدكتورة آمال العبادي قولها إن المركز أقام مسابقة اختيار أفضل موهوبات بفن التزيين والتدريب، وهي أول مسابقة اعتمدت من الحي، وشاركت فيها فتيات مدينة جدة، وحضرتها أكثر من 160 سيدة وفتاة من حي الروضة وما حولها.

وأضافت أن المركز يعتمد على تنفيذ عدة محاور، منها برنامج "سلامتك"، وبرنامج "تمكين"، وبرنامج "نادينا"، وبرنامج "جاري"، وهي فاعلية توثيق الجوار بين سكان الحي وبقية الأحياء، والتي انطلقت من خلالها فاعلية تأهيل المجتمع وظيفيا ومجتمعيا.

وأضافت أن من أبرز المشاكل التي تواجه الراغبات في العمل بمجال التجميل هو افتقار الصوالين والمشاغل للمواطنات (السعوديات) العاملات، الأمر الذي دفع المركز إلى إعداد وتدريب فتيات للتصميم والخياطة، ثم انطلق في تدريب الفتيات على فن المكياج، وذلك لجعل هذه المهنة متوفرة للفتاة السعودية، وتوفير فرص عمل من ناحية أخرى، وتخريج فئات من المجتمع من العاطلات للعمل في السوق السعودي لسد العجز الشديد في الصوالين ومراكز التجميل.

وأشارت إلى أن عددا من صوالين جدة شاركوا كرعاة للفاعلية، مبينة أن هذهالفعالية تسهم بشكل حقيقي في خلق فرص عمل حقيقية لعدد كبير من الفتياتاللاتي أبدعن في هذا المجال وبتن مستعدات للعمل في القطاع الخاص.

من جهتها، قالت المتخصصة في التزيين والتجميل العنود الرفاعي إنها علىاستعداد تام للمساهمة في تدريب الفتيات الراغبات في العمل بفن التجميل، مبينة أنها تعمل في المجال منذ 12 عاما، وتطمح إلى تأسيس مركز تدريب خاص للموهوبات في مجال التجميل من السعوديات، ومن ثم البحث عن الفرصالوظيفية المناسبة لهن.